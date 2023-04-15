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聖荷西最大過渡住房 破土動工

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
為解決不斷增長的遊民人口，馬漢（右二）計畫通過提供過渡性住房，幫助遊民搬入永久性住房。（記者葛歆睿 / 攝影）
為解決不斷增長的遊民人口，馬漢（右二）計畫通過提供過渡性住房，幫助遊民搬入永久性住房。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西迄今為止最大的過渡性臨時住房項目4月13日破土動工。現任市長馬漢 (Matt Mahan)、前任市長李卡多（Sam Liccardo）、第二區市議員希門尼斯（Sergio Jimenez）等出席了破土動工儀式。

該項目位於Branham Lane，是第一個利用垂直空間的預製建築，有三層樓，204個帶浴室的房間，每年大概可以為多達612人提供過渡住房。

市府官員聲稱，這種特殊的預製樓房是革命性的，因為與傳統的公寓建築相比，它的建造速度更快，成本更低。預計能夠在2024年4月開放，造價7000萬元。其中5100萬元來自加州政府，400萬元來自聖他克拉拉縣，500萬元來自Sobrato基金會，1000萬元來自聖荷西市。

為解決不斷增長的遊民人口，馬漢計畫通過提供過渡性住房，幫助遊民搬入永久性住房。聖荷西目前有近400個過渡住房單位，分布在五個不同的地點。

馬漢表示，搬進過渡性住房的人當中，有70%以上已經獲得了穩定的住房。「七年來，我們第一次看到遊民比率和絕對人口都出現了下降，數據表明這些解決方案正在發揮作用。」

根據住房主管莫拉萊斯-費朗（Jacky Morales-Ferrand）的說法，自2020年以來，已有1萬5124人被安置在臨時收容所。儘管如此，最近的統計顯示，聖荷西仍有6500多名遊民，約有4000人露宿街頭。

該臨時住房項目在市議員希門尼斯的選區內，他感嘆儘管項目選址在住宅區中間，但今天沒有看到過去那樣的抗議，居民不再抱怨，而希望問題得到解決。他認為這主要是因為，聖荷西近幾年遊民人口持續增長，蔓延到全市，越來越多的人意識到遊民危機嚴重性。「我們需要坐等什麼？什麼都不做不再是一種選擇。」

希門尼斯表示，該臨時住房項目將優先考慮生活在這附近的遊民，有助減少遊民問題給周圍社區帶來的影響，並且計畫用公共藝術裝飾美化該項目。

該項目開放後，將由臨時住房運營商LifeMoves在現場提供支持服務和案例管理。LifeMoves 在聖荷西、聖塔克拉拉和聖馬刁經營多個臨時住房項目，包括Julian Street Inn、The New Haven Inn、The Villa和 Georgia Travis House。

聖荷西現任市長馬漢 (左三)、前任市長李卡多（左四）、第二區市議員希門尼斯（左二...
聖荷西現任市長馬漢 (左三)、前任市長李卡多（左四）、第二區市議員希門尼斯（左二）等4月13日出席Branham Lane臨時住房項目的破土動工儀式。（記者葛歆睿 / 攝影）
希門尼斯表示，該臨時住房項目將優先考慮生活在這附近的遊民，這樣有助於減少遊民問題...
希門尼斯表示，該臨時住房項目將優先考慮生活在這附近的遊民，這樣有助於減少遊民問題給周圍社區帶來的影響。（記者葛歆睿 / 攝影）

遊民 聖荷西 加州

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