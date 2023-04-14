最新民調：舊金山治安20年來最差

最新民調顯示，居民認為舊金山目前治安是20多年來最差的。 （美聯社）

根據周四（13日）公布的一項新的調查，舊金山市民表示，與20多年來的任何其他時段比，目前都讓他們感到更不安全，並認為當地政府在提供服務方面做得更差。

在去年收集的結果中，居民認為該市安全評級是1996年以來最低的，為3.3分（滿分5分），即C+。數據顯示，只有36%的居民表示在夜間行走時感到安全，比2019年的53%有所下降。

居民對政府的評價也是2002年以來最低的，為3.0分（滿分5分），即C級。在收集的16個評級中，公共安全和政府評級與2019年相比下降幅度最大。

儘管報告的暴力犯罪率自20世紀90年代以來一直在穩步下降，並在2020年和2021年達到歷史低點，但人們的安全感仍然下降。相比之下，報告的財產犯罪在舊金山異常之高，在過去幾十年中一直在上升。

市長布里德（London Breed）的發言人克里坦（Jeff Cretan）、市議員安世輝（Ahsha Safai）和市議長佩斯金（Aaron Peskin）周四表示，這些結果並不令人驚訝，要讓人們感到更安全，只有通過預防和起訴犯罪。

克里坦說，這些結果反映了該市在擺脫疫情 後面臨經濟動蕩時的焦慮；他指出，該市已努力在首要問題上取得進展，例如雇用更多警察 和簡化住房建設的步驟，但還有更多工作要做。佩斯金將這一結果歸因於諸如精神疾病或吸毒等多種因素。

雖然居民提出與往年相同的四個首要問題：遊民、街道清潔、住房可負擔性和公共安全，但更多的受訪者認為公共安全是他們最關心的問題。

大多數社區居民中，只有一半或更少的人表示在他們的社區內行走感到安全；那些感覺最安全的人住在諾伊谷（Noe Valley）和雙子峰（Twin Peaks）西部。金融區、田德隆和SoMa地區的安全感最低，其次是太平洋高地（Pacific Heights）。

所有族裔的安全感都比2019年有所下降，但亞裔 和太平洋島民的評價最低，只有30%的人說他們在自己的社區感到安全。

調查今年第一次問到了警察，得了3.1分，相當於C+。警察評價在田德隆和灣景區為最差，但亞裔居民對警察的評分最高，黑人受訪者的評分最低。

今年的調查還詢問了該市對COVID疫情的反應，得到了3.8分或B。與全國其他地方相比，該市的低死亡率受到廣泛讚揚，這部分歸功於其相對較早的封鎖和嚴格的衛生措施。