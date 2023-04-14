我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

最新民調：舊金山治安20年來最差

編譯組／舊金山13日電
最新民調顯示，居民認為舊金山目前治安是20多年來最差的。 （美聯社）
最新民調顯示，居民認為舊金山目前治安是20多年來最差的。 （美聯社）

根據周四（13日）公布的一項新的調查，舊金山市民表示，與20多年來的任何其他時段比，目前都讓他們感到更不安全，並認為當地政府在提供服務方面做得更差。

在去年收集的結果中，居民認為該市安全評級是1996年以來最低的，為3.3分（滿分5分），即C+。數據顯示，只有36%的居民表示在夜間行走時感到安全，比2019年的53%有所下降。

居民對政府的評價也是2002年以來最低的，為3.0分（滿分5分），即C級。在收集的16個評級中，公共安全和政府評級與2019年相比下降幅度最大。

儘管報告的暴力犯罪率自20世紀90年代以來一直在穩步下降，並在2020年和2021年達到歷史低點，但人們的安全感仍然下降。相比之下，報告的財產犯罪在舊金山異常之高，在過去幾十年中一直在上升。

市長布里德（London Breed）的發言人克里坦（Jeff Cretan）、市議員安世輝（Ahsha Safai）和市議長佩斯金（Aaron Peskin）周四表示，這些結果並不令人驚訝，要讓人們感到更安全，只有通過預防和起訴犯罪。

克里坦說，這些結果反映了該市在擺脫疫情後面臨經濟動蕩時的焦慮；他指出，該市已努力在首要問題上取得進展，例如雇用更多警察和簡化住房建設的步驟，但還有更多工作要做。佩斯金將這一結果歸因於諸如精神疾病或吸毒等多種因素。

雖然居民提出與往年相同的四個首要問題：遊民、街道清潔、住房可負擔性和公共安全，但更多的受訪者認為公共安全是他們最關心的問題。

大多數社區居民中，只有一半或更少的人表示在他們的社區內行走感到安全；那些感覺最安全的人住在諾伊谷（Noe Valley）和雙子峰（Twin Peaks）西部。金融區、田德隆和SoMa地區的安全感最低，其次是太平洋高地（Pacific Heights）。

所有族裔的安全感都比2019年有所下降，但亞裔和太平洋島民的評價最低，只有30%的人說他們在自己的社區感到安全。

調查今年第一次問到了警察，得了3.1分，相當於C+。警察評價在田德隆和灣景區為最差，但亞裔居民對警察的評分最高，黑人受訪者的評分最低。

今年的調查還詢問了該市對COVID疫情的反應，得到了3.8分或B。與全國其他地方相比，該市的低死亡率受到廣泛讚揚，這部分歸功於其相對較早的封鎖和嚴格的衛生措施。

警察 亞裔 疫情

上一則

羅康納：美中貿易逆差 對雙方都不利

下一則

刺殺科技高管Bob Lee嫌犯 東灣落網 38歲的他也是科技人

延伸閱讀

舊金山警察局長史考特：嫌犯與Bob Lee相識

舊金山警察局長史考特：嫌犯與Bob Lee相識
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
日本城和平廣場 獲聯邦300萬元修繕資金

日本城和平廣場 獲聯邦300萬元修繕資金
市府附近光纜遭破壞 金山議會被迫延期

市府附近光纜遭破壞 金山議會被迫延期
財務報告：舊金山民選官員高層 僅1/4租屋 包括布里德

財務報告：舊金山民選官員高層 僅1/4租屋 包括布里德

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59
Square前高層主管鮑勃·李在舊金山街頭遭人亂刀刺死，事件震驚各界。（電視新聞截圖）

Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控

2023-04-06 12:35
迷你巧克力甜筒（Hold the Cone! Mini Ice Cream Cones），售價：3.79元（記者葛歆睿 / 攝影）

Trader Joe's真的很好逛 春季還有限定款

2023-04-07 21:08
10屆自由車世界及全美冠軍鮑伊斯4日在舊金山普里席狄歐國家公園騎車時遭遇車禍。（取材自facebook.com/ejboyes）

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

2023-04-08 08:11
60多歲的華裔袁女士，參加房東們要求取消屋崙市暫停驅逐令的集會。（記者張曼琳／攝影）

華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

2023-04-12 14:08

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見