積雪太重 北加滑雪勝地民宅被壓垮

房屋結構不堪負重。（特拉基警方提供）

灣區華人 最愛的滑雪勝地太浩湖（Lake Tahoe）地區今年降雪 量超大，許多人去太浩湖度假選擇住宿的特拉基（Truckee）一帶更是雪量豐富。雖然時序已進入春天，不再降雪，但累積的雪量依然帶來不少損害。特拉基警方13日指出，由於積雪量過大，特拉基一戶民宅竟整棟被壓垮，所幸沒有人受傷。

特拉基警方表示，警方與特拉基建築管理部門是在12日接獲報案，稱特拉基一戶民宅被壓垮；現場滿目瘡痍，幸好沒有造成人員的傷亡。

警方說，過去這個冬天降雪量非常大，雖然最壞的暴雪時節已經過去，但是許多地方都還有積雪，不少建築的屋頂上有大量積雪，重量不輕，可能會影響建築物的結構。警方呼籲民眾留意建物狀況，如果發現門窗難以打開，或牆壁上出現裂痕，或建物的樑柱、牆壁不正常歪斜等，都是警訊。民眾最好應找除雪公司幫忙，並尋求專業的鑑定公司勘查建築結構。

在太浩湖附近投資房產的華人Adam Chen表示，今年的降雪量非常大，他擁有物業的地段海拔比較低，因此降雪量沒有特拉基山上雪量那麼多，但還是有比往年「多很多」的積雪。屋頂積雪到目前都還沒有完全融化，很厚的一層積在屋頂上面，重量可想而知。

他表示，包括特拉基與太浩湖附近許多住宅都被用來作為度假屋，有些地方可以作為短租，有些則不行，有些地方則是需要申請許可證，但需要排隊。今年也因為積雪嚴重，其實租房生意並不是太好，因為多次大雪，雪鍊管制甚至封路都影響遊客前往的意願。也可能是因為整體天氣不好，太浩湖下雪時灣區也在大雨，許多人不願出門。

不過，天氣太過惡劣時，沒有短租客預定前往其實也有好處，畢竟極端氣候時，降雪量太大甚至連門前坡道都被完全淹沒，租客進不去也出不來。就他所知，特拉基一帶山上甚至有大雪淹沒一層樓的情況。