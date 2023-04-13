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日本城和平廣場 獲聯邦300萬元修繕資金

記者李怡／舊金山報導
眾議院榮譽議長裴洛西(Nancy Pelosi)與舊金山市長布里德宣布，金山獲得300萬元聯邦資金重修日本城和平廣場。（記者李怡／攝影）
眾議院榮譽議長裴洛西(Nancy Pelosi)與舊金山市長布里德宣布，金山獲得300萬元聯邦資金重修日本城和平廣場。（記者李怡／攝影）

聯邦眾議院榮譽議長裴洛西(Nancy Pelosi)12日下午與舊金山市長布里德一起在舊金山日本城和平廣場宣布，舊金山新獲300萬元聯邦資金用於重修該廣場，以振興舊金山日本城在多元文化中的地位。

和平廣場是日本城商業區地標性建築，就像花園角廣場對於華埠一樣的重要，是日裔社區居民文化和商業活動的重要組成部分。廣場也是西增區知名的歷史文化廣場，廣場內的文化商業區匯聚了大型室內和室外日裔商業綜合設施，如各式各樣的壽司、拉麵和涮涮鍋餐廳，以及特色雜貨店、日式禮品店、卡拉OK酒吧、亞洲風格的日間水療中心等。廣場上地標性建築是5層高和平塔。這裡會定期舉辦社區活動，如上周末開始並將在本周末繼續舉辦的一年一度的櫻花節。平時周末時間，這裡也吸引的大量年輕群體。

本次300萬元的聯邦撥款修建計畫，不只是簡單的修復廣場設施，還包括廣場車庫的整修，以及風情文化街區的建設。

眾多亞裔年輕人喜歡在和平廣場約會。（記者李怡／攝影）
眾多亞裔年輕人喜歡在和平廣場約會。（記者李怡／攝影）

裴洛西表示，市長布里德作為城市的領導人，不斷地在為市民爭取資源，感謝她的申請，以及亞裔社區領袖之間的努力與配合，使得這筆建設支援資金得以順利的實現。願舊金山的居民可以享有更好的城市環境。

布里德感謝裴洛西對家鄉的關心。她說，非常榮幸舊金山有一位強大的國會議員代表裴洛西，她幾乎每年都會為舊金山民眾爭取到像和平廣場建設項目這樣的資源，持續不斷地關心和支持著舊金山的民眾。在重新整修後，希望舊金山日本城繼續保持它的繁華，持續不斷地吸引更多的外地遊客和灣區民眾到此遊訪。

眾多亞裔年輕人喜歡在和平廣場約會。（記者李怡／攝影）
眾多亞裔年輕人喜歡在和平廣場約會。（記者李怡／攝影）

布里德還說，這筆來自聯邦建設和平廣場的資金，是舊金山多元文化發展的見證，也是社區和諧健康共同發展的基礎。她回應最近的治安事件表示，舊金山面臨著和其他大城市一樣的多方面挑戰，但是政府和社區領導人不會放棄讓城市變得更好更安全的努力，以及為城市建設爭取更多的資源。她高興地表示，剛過去的周末，日本城舉辦櫻花節，繁花盛開人流攢動，社區各族裔共迎春天的到來。布里德表示，舊金山在各族裔的團結和努力下會越來越好。

對於300萬元撥款的詳細支出和建設規畫細節還未出台，據布里德描述，廣場修復建設將會更好地保留亞裔傳統文化風貌，包括藝術、手工藝品與美食文化的傳承與保留。

眾多亞裔年輕人喜歡在和平廣場約會。（記者李怡／攝影）
眾多亞裔年輕人喜歡在和平廣場約會。（記者李怡／攝影）

舊金山 日本 裴洛西

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