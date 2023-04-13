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州財務長馬世雲訪華埠 提醒低收入者與小商戶更新白卡資料

記者李怡／舊金山報導
馬世雲（右四）提醒華裔民眾可在東華醫院CCHP幫助下，更新醫療白卡信息。 (記者李怡／攝影)
馬世雲（右四）提醒華裔民眾可在東華醫院CCHP幫助下，更新醫療白卡信息。 (記者李怡／攝影)

州財務長馬世雲（Fiona Ma）12日一早來到舊金山華埠東華醫院，與華人保健計畫（CCHP）的醫療團隊和志願者們一起走訪華埠的低收入群體與小商戶，提醒大家即時更新醫療白卡帳戶，以防止享用加州醫療補助（Medi-Cal）與聯邦保健（Medicare）的計畫中斷。

在過去三年疫情緊急狀態期間內，持有醫療白卡的家庭無需更新帳戶，但2023年4月起這項針對公共衛生緊急狀態的法案即將結束，白卡有效使用又恢復到每年需要審核的狀態。馬世雲提醒民眾，「應及時審核自己的使用者資料，若收入情況超過了低收入的標準，可以申請『投保加州』項目，以避免居民的醫療保險中斷。 」

據馬世雲辦公室介紹，從2023年4月起，加州有14個月的時間來審查1500萬加州白卡參保者的資格。因為新冠疫情而暫停審查後，估計有200萬到300萬加州人可能會在這個鬆綁期離開白卡計畫。參保者要注意當地醫療辦公室的通知，若收到的信封是黃色的，就意味著需要提供更多資訊，須立即回應要求，以維持保險。

幫助宣傳更新信息的醫療志願者們。（記者李怡／攝影）
幫助宣傳更新信息的醫療志願者們。（記者李怡／攝影）

目前很多華人對此項信息並不清楚了解。馬世雲表示，會持續通過社區外展活動和新聞報導，讓更多低收入家庭知悉這項白卡資料需要更新的消息，以免影響了大家的醫保使用。在舊金山華人社區，東華醫院就是了解和提供這項服務的地方，華裔民眾可以來此諮詢。

東華醫院附屬機構華人保健計畫（CCHP）提醒大眾，如不再有資格享受白卡即Medi-Cal保險，仍然有資格通過 投保加州（Covered California）項目獲得援助，並通過CCHP-Balance提供資源和支持，來幫助居民了解醫療保健系統，包括為說英語以外語言的人提供口譯服務，目標是為華裔社區提供維持健康和福利所需的條件。

CCHP-Balance是舊金山市本地的保健計畫，專為灣區的華人及亞裔人士設立，並適合在舊金山市及聖馬刁縣生活或工作的人。此外，Balance by CCHP的醫護及會員服務團隊親臨社區。有需要的社區人士可查詢詳情，1-415-558-4700，或是登錄網站mybenefitscalwin.org了解詳情。

志願者們了解東華醫院的服務。（記者李怡／攝影）
志願者們了解東華醫院的服務。（記者李怡／攝影）

白卡 加州 低收入

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