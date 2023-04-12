薛瑞福：中國若攻台 美有「4理由」出手
台灣總統蔡英文過境美國後，中國舉行三天環台軍演，台海局勢升溫。前美國國防部負責印度洋太平洋地區安全事務的助理部長薛瑞福(Randall Schriver)，10日晚在柏克萊加大國際研究所舉行演講，題為「防禦台灣的論據」。他表示，若解放軍武統攻打台灣，美國有四大理由，應該出手防禦：依據台灣關係法案，美國有義務防禦台灣；台灣是美國重要貿易夥伴，不少半導體在當地製造；台灣海峽是戰略要地；另外，台灣是優秀的國際公民，與美國志同道合。
台灣關係法 有義務提供協防
薛瑞福說，1979年，當美國與中華民國斷絕外交關係並承認北京時，國會通過了「台灣關係法」。在法律的某些層面，使之成為對台灣非常強有力的承諾基礎。美國被授權，而非選擇或政策建議，有義務為台灣提供武器或為台灣提供防禦性的角色。「我們有義務在國家指揮機構的要求下，保持抵抗武力的能力。這意味著印太司令部在任何時候都有一個防禦台灣的計畫在案。這是美國的法律義務。」
薛瑞福指出，自1979年以來，相比任何前任總統，拜登對台灣的口頭承諾都更進一步，「他說，若中國入侵台灣，美國將提供防衛。以前的大多數總統都有某種形式的模糊性，戰略上的模棱兩可，但拜登在台灣問題上比我所知的前幾任總統更強硬。其中一部分是基於合法的台灣關係法，一部分是基於經濟利益。」
過問台灣命運 也涉貿易利益
薛瑞福說，台灣有2300萬人口，是美國在世界上的第八大貿易夥伴。相比之下，印度13億人口，但只是美國第十大貿易夥伴。台灣是美國在全球範圍內第六大農產品的目的地。維州州長楊京(Glenn Youngkin)下個月要參加一個貿易訪問團拜訪台灣，主要是受農業利益驅動。考慮到半導體質量問題，台灣也對美國利益攸關。在7納米以下，80%以上的半導體在台灣製造，其中一半由台積電製造。「半導體是一切的基礎，汽車、電器、電子和高端計算的基礎，也和日常息息相關，是基礎性的產業。我們之所以應過問台灣的命運，就因為涉及貿易問題。」
台灣海峽戰略地位 舉足輕重
薛瑞福說，台灣海峽還是戰略要地。打開印太地圖便可看到，台灣是靠近中心的地方，對日本人重要。日本人看重尖閣諸島，中國也看重這一島嶼，稱之為釣魚島。而尖閣諸島對菲律賓利益相關，中國解放軍的航母最近剛通過巴士海峽（Bashi Channel ，菲律賓亞米島與台灣蘭嶼之間的水道）。台灣在第二島鏈的大洋洲，與四個國家保持四個正式的外交關係。「涉及貿易路線，涉及到保護我們其他夥伴和盟友的主權利益時，台灣戰略地位舉足輕重。」
台灣是優秀國際公民 值得捍衛
薛瑞福分析，若美國有防禦台灣的法律義務，而沒有履行，那麼，「對日本人來說，意味著什麼？」畢竟我們與他們都有條約，承諾幫助保護和捍衛主權。美國還與南韓、澳大利亞、新西蘭有條約。不履行對一個重要夥伴的法律承諾，一個已投資眾多資源的盟友，可能對地區的其他人意味著什麼？特別是那些依靠美國進行防禦的人。」台灣是與美國志同道合的民主國家，對待台灣也應如此。
他說，中國領導人習近平前幾周在莫斯科與俄羅斯總統普亭會面。中國試圖保持某種程度的中立性或模糊性，但他認為，習近平相當堅定地站在普亭陣營中。看看台灣，向波蘭的烏克蘭難民捐贈救濟，援助西非，當菲律賓遭遇颶風和泥石流等自然災害時，也積極幫忙。「台灣是優秀的區域公民和國際公民，這種表現，是由對人權、自由和民主的興趣所驅動的。所有這些東西的組合，至關重要，值得美國努力捍衛其安全。」
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