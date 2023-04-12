薛瑞福：中國若攻台 美有「4理由」出手

前美國國防部負責印度洋太平洋地區安全事務的助理部長薛瑞福表示，若解放軍武統攻打台灣，美國出手防禦，有四大理由。（本報記者攝影）

台灣總統蔡英文過境美國後，中國舉行三天環台軍演，台海局勢升溫。前美國國防部負責印度洋太平洋地區安全事務的助理部長薛瑞福(Randall Schriver)，10日晚在柏克萊加大國際研究所舉行演講，題為「防禦台灣的論據」。他表示，若解放軍武統攻打台灣，美國有四大理由，應該出手防禦：依據台灣關係法 案，美國有義務防禦台灣；台灣是美國重要貿易夥伴，不少半導體在當地製造；台灣海峽是戰略要地；另外，台灣是優秀的國際公民，與美國志同道合。

台灣關係法 有義務提供協防

薛瑞福說，1979年，當美國與中華民國斷絕外交關係並承認北京時，國會通過了「台灣關係法」。在法律的某些層面，使之成為對台灣非常強有力的承諾基礎。美國被授權，而非選擇或政策建議，有義務為台灣提供武器或為台灣提供防禦性的角色。「我們有義務在國家指揮機構的要求下，保持抵抗武力的能力。這意味著印太司令部在任何時候都有一個防禦台灣的計畫在案。這是美國的法律義務。」

薛瑞福指出，自1979年以來，相比任何前任總統，拜登 對台灣的口頭承諾都更進一步，「他說，若中國入侵台灣，美國將提供防衛。以前的大多數總統都有某種形式的模糊性，戰略上的模棱兩可，但拜登在台灣問題上比我所知的前幾任總統更強硬。其中一部分是基於合法的台灣關係法，一部分是基於經濟利益。」

過問台灣命運 也涉貿易利益

薛瑞福說，台灣有2300萬人口，是美國在世界上的第八大貿易夥伴。相比之下，印度13億人口，但只是美國第十大貿易夥伴。台灣是美國在全球範圍內第六大農產品的目的地。維州州長楊京(Glenn Youngkin)下個月要參加一個貿易訪問團拜訪台灣，主要是受農業利益驅動。考慮到半導體質量問題，台灣也對美國利益攸關。在7納米以下，80%以上的半導體在台灣製造，其中一半由台積電製造。「半導體是一切的基礎，汽車、電器、電子和高端計算的基礎，也和日常息息相關，是基礎性的產業。我們之所以應過問台灣的命運，就因為涉及貿易問題。」

台灣海峽戰略地位 舉足輕重

薛瑞福說，台灣海峽還是戰略要地。打開印太地圖便可看到，台灣是靠近中心的地方，對日本 人重要。日本人看重尖閣諸島，中國也看重這一島嶼，稱之為釣魚島。而尖閣諸島對菲律賓利益相關，中國解放軍的航母最近剛通過巴士海峽（Bashi Channel ，菲律賓亞米島與台灣蘭嶼之間的水道）。台灣在第二島鏈的大洋洲，與四個國家保持四個正式的外交關係。「涉及貿易路線，涉及到保護我們其他夥伴和盟友的主權利益時，台灣戰略地位舉足輕重。」

台灣是優秀國際公民 值得捍衛

薛瑞福分析，若美國有防禦台灣的法律義務，而沒有履行，那麼，「對日本人來說，意味著什麼？」畢竟我們與他們都有條約，承諾幫助保護和捍衛主權。美國還與南韓、澳大利亞、新西蘭有條約。不履行對一個重要夥伴的法律承諾，一個已投資眾多資源的盟友，可能對地區的其他人意味著什麼？特別是那些依靠美國進行防禦的人。」台灣是與美國志同道合的民主國家，對待台灣也應如此。