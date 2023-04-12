防中犯台 薛瑞福：美須建立「綜合威懾力」

前美國國防部負責印度洋太平洋地區安全事務的助理部長薛瑞福表示，美國建立包括軍事力量的綜合威懾力，就是讓中國明白，若武統台灣，會在經濟、政治、外交上付出代價。（本報記者 ／攝影）

前美國國防部負責印度 洋太平洋地區安全事務的助理部長薛瑞福表示，美國建立包括軍事力量的「綜合威懾力」，就是讓中國明白，若武統台灣，會在經濟、政治、外交上付出代價，特別是經濟上，會有巨大的代價。

薛瑞福說，美國在防止中國武統台灣方面做出頗多努力。與中國的戰爭將是異常昂貴的。即使美國取得勝利，即使台灣能擊退入侵，沉重的戰爭代價，也是誰都不願意看到的事。 如從另一種角度來看待台灣的重要性，那就是如果失去台灣，會有什麼局面？「我們看到，中共在新疆、西藏和香港等地的治理和領導。這自然讓人會問，台灣可能會被如何對待？從美國的角度來看，更重要的是台灣的戰略位置，失去台灣對第二島鏈可能意味著什麼，對南海意味著什麼？」

中國和其他五個國家都主張南中國海屬於其領海。失去台灣，會使事情複雜化，會使美國和那些試圖促進自由和開放的印度洋太平洋的志同道合的夥伴們之間的關係複雜化。「美國希望加強威懾力。政府也正確的提及了綜合威懾力。」

薛瑞福說，綜合威懾，不僅僅涉及軍事力量，大家都看到了，入侵烏克蘭 後俄羅斯 因為被制裁所付出的代價。但那是威懾的失敗，烏克蘭最終還是被入侵了，有數千人被殺，造成幾十萬難民。給俄羅斯強加的成本（cost imposition，迫使敵人改變行為，或者通過阻止未來的行動來阻止他們的行為），令人印象深刻，但並未阻止衝突。

薛瑞福表示，美國政府正試圖建立一個案例，說明強加成本會是什麼樣子，合作夥伴和盟友會如何對此做出貢獻，並能夠以一種可信的、令人信服的方式提前展示。「中國人明白，統一台灣，是他們的中國夢和打破國家區域主義復興計畫的關鍵。但會在經濟、政治、外交上有代價，特別是經濟上，會有巨大的代價。美國對此的綜合威懾力量正在建立，但強加成本的過程很困難。」