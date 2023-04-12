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范士丹頻缺席參院投票 民主黨人籲辭職

編譯組／綜合11日電
缺席參院投票數十次，民主黨維權人士和左派媒體呼籲范士丹辭職。（美聯社）
缺席參院投票數十次，民主黨維權人士和左派媒體呼籲范士丹辭職。（美聯社）

加州資深聯邦參議員范士丹(Sen. Dianne Feinstein)長期臥病，形成聯邦參議院難以通過任命拜登總統所提名聯邦法官。民主黨活躍人士與左翼媒體，紛紛敦促范士丹提早辭職。

范士丹為參議院司法委員會成員。拜登總統所提名聯邦法官人選，必須經過參院司法委員會投票通過，才能送進參議院正式投票表決，但因范士丹缺席，影響拜登總統提名法官進度。

民主黨目前在聯邦參議員以51席對49席領先共和黨。然而范士丹從3月7日起，即因感染帶狀皰疹，要求暫時離開華府，改為在舊金山家中工作。再加上代表賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)因憂鬱症入院治療。民主黨在參院的優勢已蕩然無存。

根據最新報導，費特曼將於下周返回國會山莊，可是高齡89歲的范士丹何時回到華府，目前仍不得而知。

參議院司法委員會主席德斌(Dick Durbin)承認，范士丹的缺席，影響到民主黨任命聯邦法官的能力，因為委員會投票時，總統提名的法官候選人必須取得多數票才能進入下一步遴選程序。

今年參院82次投票中，范士丹缺席60次，其中25次投票與任命法官候選人有關。網路媒體Jezebel稱，我們可以感謝范士丹多年服務，為女性於政界開啟新局面，然如因種種因素，無法適任，就不應該繼續留在參院職位，因為如此一來，將影響國會任命自由派法官機會。

川普總統在任期間，國會通過任命200名以上聯邦法官，其中包括三位聯邦最高法院法官。拜登總統兩年多任期間，國會通過任命100名以上聯邦法官。

如范士丹果真辭職，加州州長紐森必須任命新人接替范士丹的聯邦參議員職務。紐森已經表示，如聯邦參議院加州議席出現空缺，將任命一名非洲裔女性接任。

目前表態參選接替范士丹參議員職位的三名候選人中，代表屋崙地區的聯邦眾議員芭芭拉李 (Barbara Lee)為女性非洲裔候選人。如在2024年選舉前，將芭芭拉李送入聯邦參議院，這等於讓芭芭拉李處於一種半在職(semi-incumbency)的有利地位。其他兩名宣布參選人為代表爾灣地區的聯邦眾議員波特(Kaiti Porter)，以及聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)。

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