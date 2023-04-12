俄知名鋼琴家 寇柏林南灣辦獨奏會

美國國際音樂基金會總監李玲（左）感謝寇柏林前來演出。（記者李榮／攝影）

北加州 華人音樂教師協會舉辦的「美國國際音樂大賽」已經連續舉辦30年，承辦該比賽的美國國際音樂基金會邀請2005年范克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition）首獎得主、知名俄羅斯 籍的鋼琴家寇柏林（Alexander Kobrin）在迪安薩社區學院（De Anza College）的籌款音樂會現場，演出包括貝多芬與舒伯特的鋼琴曲，贏得滿堂喝采。

出生於莫斯科的寇柏林是烏克蘭 裔、俄羅斯籍的國際鋼琴大賽常勝軍，今年才43歲，但早已是國際知名的鋼琴家。寇柏林五歲時進入莫斯科葛涅辛特殊音樂學校（Gnessin Special School of Music ），18歲進入柴可夫斯基音樂學院，師從瑙莫夫（Lev Naumov）。1998年寇柏林拿到蘇格蘭國際鋼琴大賽冠軍，隔年又贏得布梭尼大賽（Busoni Competition）冠軍首獎，並獲得米開朗基里紀念獎，2000年再獲得蕭邦國際鋼琴大賽第三名，2003年在冠軍從缺的情況下獲得日本濱松國際鋼琴大賽亞軍。2005年時，他贏得范克萊本國際鋼琴大賽首獎，更是打響了國際名號。

當日寇柏林除了演出多首曲目以外，也在會後與現場的欣賞者問答分享，介紹自己學習音樂的經歷、小時候每天練琴的時數，以及喜歡的古典樂曲。