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俄知名鋼琴家 寇柏林南灣辦獨奏會

記者李榮／庫比蒂諾報導
美國國際音樂基金會總監李玲（左）感謝寇柏林前來演出。（記者李榮／攝影）
美國國際音樂基金會總監李玲（左）感謝寇柏林前來演出。（記者李榮／攝影）

加州華人音樂教師協會舉辦的「美國國際音樂大賽」已經連續舉辦30年，承辦該比賽的美國國際音樂基金會邀請2005年范克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition）首獎得主、知名俄羅斯籍的鋼琴家寇柏林（Alexander Kobrin）在迪安薩社區學院（De Anza College）的籌款音樂會現場，演出包括貝多芬與舒伯特的鋼琴曲，贏得滿堂喝采。

出生於莫斯科的寇柏林是烏克蘭裔、俄羅斯籍的國際鋼琴大賽常勝軍，今年才43歲，但早已是國際知名的鋼琴家。寇柏林五歲時進入莫斯科葛涅辛特殊音樂學校（Gnessin Special School of Music ），18歲進入柴可夫斯基音樂學院，師從瑙莫夫（Lev Naumov）。1998年寇柏林拿到蘇格蘭國際鋼琴大賽冠軍，隔年又贏得布梭尼大賽（Busoni Competition）冠軍首獎，並獲得米開朗基里紀念獎，2000年再獲得蕭邦國際鋼琴大賽第三名，2003年在冠軍從缺的情況下獲得日本濱松國際鋼琴大賽亞軍。2005年時，他贏得范克萊本國際鋼琴大賽首獎，更是打響了國際名號。

當日寇柏林除了演出多首曲目以外，也在會後與現場的欣賞者問答分享，介紹自己學習音樂的經歷、小時候每天練琴的時數，以及喜歡的古典樂曲。

美國國際音樂基金會總監李玲指出，前身為CMTANC國際青少年音樂比賽的美國國際音樂大賽，今年是第30屆舉辦。每年不但有來自世界各地的好手參賽，主辦單位也經常安排大師評審與大師講座，另外也會提供獎金。因此基金會為了音樂大賽固定舉辦籌款音樂會，一方面是為了支持比賽，另一方面也是讓學習音樂的學生能夠有機會觀摩。

當日寇柏林還向聽眾分享自己學習音樂的歷程。（記者李榮／攝影）
當日寇柏林還向聽眾分享自己學習音樂的歷程。（記者李榮／攝影）
國際知名的鋼琴家寇柏林（Alexander Kobrin）受美國國際音樂基金會邀...
國際知名的鋼琴家寇柏林（Alexander Kobrin）受美國國際音樂基金會邀請，在庫比蒂諾舉辦獨奏會。（記者李榮／攝影）

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