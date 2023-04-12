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延期請求被駁回 荷姆斯將於27日入獄

記者王子涵╱聖荷西報導
法官要求，荷姆斯必須於4月27日入獄服刑。（本報檔案照）
法官要求，荷姆斯必須於4月27日入獄服刑。（本報檔案照）

矽谷血液測試新創公司Theranos詐欺案已宣判近半年，其案件主角荷姆斯（Elizabeth Holmes）透過各種方式延後自己入獄的時間，尋求脫罪的可能。審理該案的大法官日前做出裁決，駁回她在上訴期間繼續保持人身自由的請求，裁決荷姆斯必須在4月27日開始入獄服刑。

聖荷西信使報報導，法官達維拉（Edward Davila）建議讓荷姆斯在戒備等級最低的德州Bryan聯邦女子監獄服刑。但是聯邦監獄管理部門有權最終決定荷姆斯將在哪裡服刑。

荷姆斯可以選擇自己去指定監獄報到，或者在事先規定地點與聯邦法警會合，然後再由聯邦法警帶她去監獄。

為聯邦監獄女囚提供諮詢的專家庫爾曼(Houlli Coulman)表示，除非聯邦監獄管理當局反對法官關於服刑地點的建議，否則荷姆斯將在Byran的監獄度過11年多的牢獄生涯。在那裡她將與至多三名獄友共處一間牢房，並將進行部分強制性勞動，包括打掃衛生間、分裝午餐便當盒等。

Theranos公司涉嫌詐欺投資者。經過數月的審判，創始人荷姆斯去年11月被控四項詐欺罪名成立，判處11年3個月的刑期。次月，荷姆斯要求在法院完成技術證據審核之前，維持她的人身自由。

法官達維拉10日裁決，無論上訴是否成功，都不會對荷姆斯的四項詐欺罪行帶來翻轉或重新審判。因此她必須於本月底按期服刑。

荷姆斯在上訴書中提到，技術的準確性和可靠性是她被定罪的核心。達維拉則指出，荷姆斯對投資者的詐欺行為遠不止於技術問題。

荷姆斯定於本月底開始服刑，但她極大可能會要求保釋。達維拉表示，他不認為荷姆斯可能會逃跑或危及社區安全。

荷姆斯曾在1月購買去往墨西哥的機票，檢察官認為荷姆斯有逃跑的意圖。達維拉也告誡荷姆斯，其行為是「不理智的」。

荷姆斯的合作夥伴暨Theranos執行長巴爾瓦尼（Sunny Balwani）被判處12年11個月的監禁，他在本月初也輸掉上訴審判。巴爾瓦尼被定於本月20日服刑。

荷姆斯 監獄 詐欺

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