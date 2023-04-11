紀事報曝「流傳信件」 金山進步派傳徵召丁右立選市長

舊金山進步派民主黨俱樂部中流傳著一封信，希望加州眾議員丁右立出馬競選下一屆舊金山市長。（美聯社）

舊金山 進步派人士與市長布里德（London Breed）之間有許多問題眾所周知，但為何至今還沒有任何進步派人士出面表示要競選市長？這對身為美國進步之都（progressive capital of America）舊金山來說，似乎有些奇怪。

舊金山的進步作風不只有名聲，還有實際數據。根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）去年11月對加州 選舉提案進行的分析，舊金山的提案是加州58個縣中最「進步」的。

但舊金山也是去年罷免了進步派地方檢察長博徹思 （Chesa Boudin）和三名教育委員的城市。曾於2018年出馬競選舊金山市長的進步派前市議員和學區委員金貞妍（Jane Kim）說：「鑑於去年發生的事，人們有些懷疑進步派市長候選人的可行性。」

然而，進步派候選人在大城市中獲勝並非不可能。以芝加哥為例，工會支持的進步派候選人強森（Brandon Johnson）一開始支持率只有3%，最後逆轉勝擊敗了嚴打犯罪的溫和派老將瓦拉斯（Paul Vallas）當選市長。

紀事報報導，舊金山進步派人士已開始尋找能挺身而出的人選。一封在舊金山進步派民主黨俱樂部中流傳的信表示，希望徵召加州眾議員丁右立（Phil Ting）出馬競選市長。這封信對丁右立喊話：「2024年的市長選舉是決定我們城市未來的最重要選舉，我們無法再承受四年的破碎現狀，我們需要你！」

然而，丁右立本人並不知道這封信的存在，直到紀事報告知他。

紀事報指出，丁右立的州眾議員任期即將在2024年結束，他已經開設了一個籌款帳戶，計畫在2026年競選加州財務長。但或許就像許多政治人物一樣，這只是他在想出下一步實際行動之前的準備工作。

丁右立告訴紀事報，他不排除任何可能，但競選市長不是他現階段思考的事情。

米爾克多元性別民主黨俱樂部（Harvey Milk LGBTQ Democratic Club）2月在一場領導人會議上列出了四名他們希望看到出馬挑戰布里德的人選：丁右立、博徹思、市議員華頌善（Shamann Walton）和市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）。

被問到是否有意競選舊金山市長時，佩斯金說：「我曾經想過。但這項工作感覺十分悲慘，它並不在我的人生清單上。」

博徹思和華頌善則沒有回應這個問題。