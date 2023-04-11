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水庫填滿 乾旱緩解 灣區各地將放寬用水限制

編譯組／綜合10日電
乾旱基本結束，灣區各地放寬用水限制。（美聯社）
乾旱基本結束，灣區各地放寬用水限制。（美聯社）

加州在經歷了十幾場浸透式的大氣河風暴及巨大的內華達山脈積雪後，目前旱情得到了緩解。隨著水庫在這個冬天被填滿，整個灣區的水務機構正在著手收回其強制性的乾旱規定及附加費用。

對於普通用戶來說，這一趨勢意味著在未來幾周內，每周澆灌景觀的天數限制將消失，對超過限定用水量的經濟處罰也將被取消。

11日，為200萬人提供用水的聖他克拉拉谷地水利局（Santa Clara Valley Water District）董事會將對一項計畫進行投票，以結束其在2021年6月宣布的乾旱緊急狀態，放棄限制草坪澆水每周兩天的規定，並結束其強制要求與2019年水平相比節水15%的要求。

該水利局計畫保留長期性的保護計畫，包括向自願拔草的房主支付每平方呎2美元，向購買節水器具的人提供回扣，並繼續開展全年的公共關係活動，鼓勵謹慎用水。該局還將繼續禁止浪費水，包括沖洗車道和人行道，以及澆水太多導致水流入街道。

上周，為50萬人服務的康曲柯士達水利局（Contra Costa Water District）結束了加收乾旱附加費，並取消了去年這個時候實施的用水限制。今年2月，鄰近的東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）也放棄了8%的乾旱附加費，因為它自己的水庫幾乎滿了，費用不再需要了。該水利局還結束了公開用水最多的房主姓名的做法，並放棄了限制每周澆灌草坪不超過三天的規定。

如果聖他克拉拉谷地水利局投票通過的話，那麼南灣的十幾個城市和私人水務公司也將開始縮減其規則。比如為100萬人服務最大的聖荷西水廠（San Jose Water Company），計畫取消乾旱附加費，並取消限制每周澆水兩天的規定，但將繼續推動節水回扣、信息傳遞和其他激勵措施。

聖他克拉拉縣的地下水也從去年以來上升了25呎，恢復到乾旱前的水平州和聯邦機構正在向城市和農民承諾提供他們想要的任何水量。

目前，根據美國乾旱檢測局（U.S. Drought Monitor）的每周報告，75%的加州不再處於乾旱狀態，包括整個灣區。而在3個月前這一數字只有3%。

「我們擺脫了乾旱嗎？」州長紐森（Gavin Newsom）談到整個加州時說，「大部分地區是，但不是全部。」

加州 投票 灣區

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