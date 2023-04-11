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華裔男童中流彈案 阿縣檢察官：懲罰犯罪是受害者權利

記者劉先進／屋崙報導
檢察官福德手舉最近在高速路上被槍殺的五歲女童克里索斯托莫照片，希望為Jasper等爭取正義。（記者劉先進╱攝影）
檢察官福德手舉最近在高速路上被槍殺的五歲女童克里索斯托莫照片，希望為Jasper等爭取正義。（記者劉先進╱攝影）

在10日為Jasper爭取正義的大型聚會上，阿拉米達縣亞裔檢察官福德（Butch Ford）說，懲罰罪犯是受害者的權利，關乎社區的安全，「阿縣地檢長官善貞在Instagram和社交媒體上以同情心談論正義，談論不指控加強罪名，向犯罪的人發出了一個資訊：他們可以隨心所欲作惡，因為她不會追究你的責任。」

福德說，他是阿縣檢察官協會第一任主席，也是董事會成員。在過去的13周，他一直被官善貞強制休假。自己是亞裔和非裔的混血，從兩種文化中習得，當人犯罪害人時，應付出代價，但官善貞不同意這個教訓，「就在周六晚上，高速路上發生另一起悲劇，五歲的年輕女孩克里索斯托莫（Eliyanah Crisostomo）因幫派槍戰，在高速路上被射殺。雖然這裡的每個人都在代表Jasper，但我知道，你們也和Crisostomo的家人一起。」

福德說，羅格伍德案件中，官善貞給與認罪協議是15年，還撤掉了參與調查起訴殺害Jasper嫌犯案件的檢察官。「她在黑暗中行事，因為不希望被光明照亮。」

福德表示，任何涉及真正的審判律師都明白，必須對嫌犯定罪。「特別是一級謀殺案，你必須證明具體的動機。通常情況下，陪審員對此有困難。在Jasper的謀殺案中，嫌犯還被指控向車輛開槍，有所謂的增強指控。這確保了即使陪審團在證明特定意圖方面有困難，嫌犯仍會被刑法相關罪名定罪，將獲得終身監禁。而官善貞對此不感興趣，她明確說過不要增強指控，她對分流罪犯和所謂的非監禁替代方案感興趣。」

福德表示，官善貞在給華裔社區信件中說，和亞裔法律核心小組一起，正在努力支持亞太裔暴力受害者，為治療和非監禁形式的問責制開闢更廣泛的可能性。「她在談論暴力的受害者。同時，她還談到了非監禁的更廣泛的可能性，這意味著沒有監禁。」

阿縣警察學院28歲越裔學員大衛·阮（David Van Nguyen）去年1月4日下午在屋崙高速路靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。妹妹巴巴拉·阮（Barbara Nguyen）說，希望社區齊心協力，為每個人帶來正義，「這不僅關於我哥哥，關於Jasper，還關於我們的後代，要為每個人創造一個更安全的環境。」

阿縣警察學院28歲越裔學員大衛·阮，去年在高速路上遭槍擊身亡。妹妹巴巴拉·阮說，...
阿縣警察學院28歲越裔學員大衛·阮，去年在高速路上遭槍擊身亡。妹妹巴巴拉·阮說，希望社區齊心協力，為每個人帶來正義。（記者劉先進╱攝影）

亞裔 檢察官 警察

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