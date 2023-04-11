華裔男童中流彈案 阿縣檢察官：懲罰犯罪是受害者權利
在10日為Jasper爭取正義的大型聚會上，阿拉米達縣亞裔檢察官福德（Butch Ford）說，懲罰罪犯是受害者的權利，關乎社區的安全，「阿縣地檢長官善貞在Instagram和社交媒體上以同情心談論正義，談論不指控加強罪名，向犯罪的人發出了一個資訊：他們可以隨心所欲作惡，因為她不會追究你的責任。」
福德說，他是阿縣檢察官協會第一任主席，也是董事會成員。在過去的13周，他一直被官善貞強制休假。自己是亞裔和非裔的混血，從兩種文化中習得，當人犯罪害人時，應付出代價，但官善貞不同意這個教訓，「就在周六晚上，高速路上發生另一起悲劇，五歲的年輕女孩克里索斯托莫（Eliyanah Crisostomo）因幫派槍戰，在高速路上被射殺。雖然這裡的每個人都在代表Jasper，但我知道，你們也和Crisostomo的家人一起。」
福德說，羅格伍德案件中，官善貞給與認罪協議是15年，還撤掉了參與調查起訴殺害Jasper嫌犯案件的檢察官。「她在黑暗中行事，因為不希望被光明照亮。」
福德表示，任何涉及真正的審判律師都明白，必須對嫌犯定罪。「特別是一級謀殺案，你必須證明具體的動機。通常情況下，陪審員對此有困難。在Jasper的謀殺案中，嫌犯還被指控向車輛開槍，有所謂的增強指控。這確保了即使陪審團在證明特定意圖方面有困難，嫌犯仍會被刑法相關罪名定罪，將獲得終身監禁。而官善貞對此不感興趣，她明確說過不要增強指控，她對分流罪犯和所謂的非監禁替代方案感興趣。」
福德表示，官善貞在給華裔社區信件中說，和亞裔法律核心小組一起，正在努力支持亞太裔暴力受害者，為治療和非監禁形式的問責制開闢更廣泛的可能性。「她在談論暴力的受害者。同時，她還談到了非監禁的更廣泛的可能性，這意味著沒有監禁。」
阿縣警察學院28歲越裔學員大衛·阮（David Van Nguyen）去年1月4日下午在屋崙高速路靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。妹妹巴巴拉·阮（Barbara Nguyen）說，希望社區齊心協力，為每個人帶來正義，「這不僅關於我哥哥，關於Jasper，還關於我們的後代，要為每個人創造一個更安全的環境。」
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