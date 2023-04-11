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紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

為遭流彈射殺華裔男童請命 民眾抗議 促罷免阿縣地檢長

記者劉先進／屋崙報導
包括大量華裔在內的各族裔民眾，10日在阿拉米達縣地檢長官善貞辦公室門口舉行聚會抗議，呼籲為在高速路上遭流彈射殺的23歲華裔男童Jasper Wu爭取正義。（記者劉先進╱攝影）
包括大量華裔在內的各族裔民眾，10日在阿拉米達縣地檢長官善貞辦公室門口舉行聚會抗議，呼籲為在高速路上遭流彈射殺的23歲華裔男童Jasper Wu爭取正義。（記者劉先進╱攝影）

包括大量華裔在內的各族裔民眾，10日在阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）辦公室門口舉行聚會抗議，呼籲為在高速路上遭流彈射殺的23個月華裔男童Jasper Wu爭取正義，希望兇手和暴力罪犯收到最高刑期，並加入所有量刑增強功能，對於那些屢次犯罪者，增加指控，並且執行三振出局法，不讓罪犯獲得自動緩刑資格。憤怒的示威者還喊出罷免官善貞的口號。

佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、市議員邵陽等也出席活動。

佛利蒙市長高敘加（左）、市議員邵陽（中）等出席活動。（記者劉先進 ／攝影）
佛利蒙市長高敘加（左）、市議員邵陽（中）等出席活動。（記者劉先進 ／攝影）

官善貞上任後頗受爭議。根據舊金山紀事報的報導，官善貞已指示檢察官為被指控犯罪的人尋求最低的規定刑期，並盡可能地提供緩刑。她發布的新指導方針，雖處於草案階段，但提出，除其他事項外，一般禁止工作人員提出會延長監禁時間的加強或特殊情況的指控，除非在特殊情況下得到主管的批准。

包括大量華裔在內的各族裔民眾，10日在阿拉米達縣地檢長官善貞辦公室門口舉行聚會抗...
包括大量華裔在內的各族裔民眾，10日在阿拉米達縣地檢長官善貞辦公室門口舉行聚會抗議，呼籲為在高速路上遭流彈射殺的23個月華裔男童Jasper Wu爭取正義。（記者劉先進╱攝影）

Jasper Wu被射殺後，官善貞發給華裔社區的信件受到猛烈批評。她在信中說：「許多人對涉及Jasper Wu謀殺案的狀況和處理方式有誤解。我們的辦公室目前正在起訴此案，我的前任所指控的加重處罰都沒有被取消。此外，根據我們的司法系統，每個被告在被證明有罪之前都被推定為無罪。本案中被指控的人被指控並被推定為無罪。有些人不知道指導我們辦公室和司法系統的憲法法律的基本原則。」

包括大量華裔在內的各族裔民眾，10日在阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Pr...
包括大量華裔在內的各族裔民眾，10日在阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）辦公室門口舉行聚會抗議，呼籲為在高速路上遭流彈射殺的23歲華裔男童Jasper Wu爭取正義。（記者劉先進╱攝影）

活動組織者余英華（Bob Yee）表示，此前嫌疑人羅格伍德（Delonzo Logwood）被指控犯有三項謀殺罪。然而，官善貞提出的認罪協議移除了兩項謀殺罪，並將可能的最高刑期從75年降至15年。此外，官善貞正在尋求取消主審該案的法官麥卡農（Mark McCannon）審理與她的機構有關的任何刑事事項的資格。「雖然她聲稱不會取消針對嫌犯的加重指控，但我知道她正在做什麼，她說了什麼不重要。」

屋崙華促會理事會主席莊錦鎮現場宣讀了Jasper的父母的聲明。聲明說，看完羅格伍德的新聞後，非常擔心害怕Jasper的案件走向這個方向，「我們應該制止這類事件發生，不能讓另一個家庭遭遇同樣的痛，只有犯人得到嚴懲，他們才能認知法律的嚴重性。在公路上開槍殺人，他們眼裡還有法律嗎？他們是慣犯，一直在犯罪。我依舊很擔心，如果把他們釋放出來不能重判，我們怎麼保障行駛在高速路上車內嬰兒的安全？一個可愛的生命就這樣離開，作為一位媽媽，如今不能幫我的孩子看到罪犯受到最高法律的嚴懲，我不能接受，不能原諒。」

高敘加說，當涉及到類似Jasper的案件時，令人心痛的。每個家庭，無論是華人還是任何家庭，都希望感到受到保護。「我們正在尋求適當的懲罰。當社區成員受到影響時，我們想知道檢察官會審視犯罪的嚴重性並全力起訴。」

官善貞在給媒體的聲明中說，地檢長辦公室尚未就Jasper謀殺案的指控作出任何決定。「我們上周直接將這一資訊告訴了Jasper的父母。我們將繼續審查此案，並將直接根據證據做出決定。對於這一可怕的罪行，我們的心一直牽掛著這個家庭和整個社區。在這個案件通過司法系統進行的過程中，我們將保持透明。」

華裔 檢察官 舊金山

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