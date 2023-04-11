餐飲業小費員工 爭取提高工資

圖為民眾集會要求餐飲業提高薪資。（Getty Images）

幾十年來，餐飲業一直是加州 和全美國最大、發展最快的私營部門雇主，在新冠疫情 前全國約有4000萬餐飲業員工。但由於餐飲業員工是典型的小費工人，即以顧客的小費作為主要收入來源，餐飲業雇主也一直支付著最低的工資。而像One Fair Wage這樣的組織，一直在努力改善小費員工的工資和工作條件。

One Fair Wage的總裁兼聯合創始人賈亞拉曼（Saru Jayaraman）指出，餐飲業員工以小費為主要收入來源的現象可以追溯到解放黑人奴隸時期。當時餐飲業希望雇用獲得自由的奴隸，但不向他們支付任何費用，便讓他們完全依靠「小費」，而在當時「小費」也是剛剛從歐洲引入的舶來品。

賈亞拉曼稱，餐飲業成立了全國餐館協會（National Resturanat Associations），通過遊說將小費員工的基礎工資壓到盡可能低，因此大多數州目前仍然對小費員工的工資有著更低的標準。

賈亞拉曼指出，全國餐館協會已經為壓制工資上漲奮鬥了上百年，但最惡劣之處在於，他們用來遊說的資金實際上來自這些餐飲業員工。

今年1月，紐約時報的一篇報導揭露了全國餐館協會在過去幾ServSafe食品安全衛生認證向從業人員收取培訓費用。賈亞拉曼說「這些工人不知道的是，他們付的錢被用來反對給他們漲工資。」

報導稱，自2010年超過360萬工人參加了這項培訓，為餐飲業的遊說部門提供了約2500萬元的收入。根據提交給美國國稅局的文件，這比全國餐館協會同期用於遊說的支出還多。

但與此同時，賈亞拉曼也看到數百萬低收入 工人開始反抗。她表示，疫情期間，由於客流減少，小費大幅下降，加上本身基礎工資就低，有120萬人離開了餐飲業。留下的人中有60%表示他們想要離開，80%表示唯一能讓他們留下的是一份足以維持生計的工資。

媒體將這種盛況稱為「大辭職」，但賈亞拉曼和One Fair Wage成員看來，這是一場「偉大的革命」，而他們「正在全國範圍內贏得提高工資和結束小費員工最低工資的政策。」

賈亞拉曼透露，通過所創建的數據庫，他們追蹤到全國數千家餐廳自願將工資從每小時2元、3元、5元，漲到15元、20元、25元甚至30元。「我們看到一些餐館支付每小時35元外加小費，因為如果不這麼做，他們無法讓員工回來。」