查維斯傳赴聖地牙哥 出任首席行政官

聖他克拉拉縣第二區縣議員查維斯（Cindy Chavez）可能會離開灣區搬往南加州，據悉她正在考慮聖地牙哥縣首席行政官一職。（本報檔案照）

在南灣政壇耕耘20餘載的聖他克拉拉縣第二區縣議員查維斯（Cindy Chavez），可能會離開灣區搬往南加州。據聖地牙哥 新聞報（La Prensa San Diego）報導，查維斯正在考慮聖地牙哥縣首席行政官一職。行政官負責縣府的日常運作。

查維斯在一份聲明中表示，自從去年競選聖荷西 市長以來，有多個組織的招聘人員聯繫了她。她很榮幸成為被考慮的人選，將在未來與家人一起做出任何決定。

聖地牙哥縣發言人在一份聲明中寫道：「聖地牙哥縣正在招聘過程中，目前無法提供更多細節。」

如果查維斯決定南下接受聖地牙哥縣的職位，那麼對南灣的政治影響將是巨大的。作為前聖荷西市議員和南灣勞工 委員會主席，查維斯自1990年代以來一直是聖他克拉拉縣的進步政治倡導者。她自2013年起擔任聖他克拉拉縣議員，將於2024年底任期屆滿。如果離開，她在縣議會的席位需要有人接替，而南灣工人運動也需要尋找新的領導人。

從聖他克拉拉縣跳槽到聖地牙哥縣的工資差異也很巨大。不計福利，查維斯目前作為聖他克拉拉縣議員的年薪為18萬4912元。根據追蹤政府雇員工資的網站Transparent California的最新數據，聖地牙哥縣現任首席行政官在2021年的收入為36萬8326元。

查維斯幾十年來在矽谷家喻戶曉，1998年首次當選聖荷西市議員，2002年成功連任。2006年，她競選聖荷西市長，但在決選中敗給時任市議員喬可力（Chuck Reed）。三年後，查維斯成為南灣勞工委員會主席，接管了當地勞工運動，後來成為美國勞工智庫Working Partnerships的執行董事。

查維斯2013年贏得聖他克拉拉縣第2區縣議員席位的特別選舉，重返政壇。此後，她連任兩屆，代表聖荷西市中心和該市東部社區的部分地區。

查維斯以大力倡導可負擔住房和婦女權利而聞名。她在2016年帶頭幫助聖他克拉拉縣通過了A提案（Measure A），使用總值為9.5億元的可負擔住房債券資金，迄今已為低收入和遊民提供了3933套新住房。

2021年底，查維斯宣布第二次競選聖荷西市長，但最終以2.52%的選票差距輸給了時任聖荷西市議員馬漢（Matt Mahan）。