我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

治安惡化 金山市議員殷嘉立：每天都有民眾來信籲改善

記者李怡／舊金山報導
日落區市議員殷嘉立表示，當前正值多年來，舊金山警察局與地檢處首次出現互相合作配合工作的局面。（本報檔案照）
日落區市議員殷嘉立表示，當前正值多年來，舊金山警察局與地檢處首次出現互相合作配合工作的局面。（本報檔案照）

因近期以華裔居民為主的日落區街道上，無家可歸遊民搭建的帳篷逐漸增多，代表這一區的市議員殷嘉立(Joel Engardio)每天都會收到民眾的來信，呼籲重視社區治安。殷嘉立表示，請民眾再多一點耐心，當前正值多年來，舊金山警察局與地檢處首次出現互相合作配合工作的局面。

殷嘉立表示，作為包含日落區在內的市議員，他每天都會收到很多居民的來信，向他表達對社區內治安的擔憂，以及市民們自己遭遇的安全威脅事件。他呼籲民眾請多一點耐心。因為在舊金山多年以來，首次出現警察局與地檢處互相配合合作的局面，且在努力嚴格做到執法、逮捕和起訴同步配合。

他表示，自己作為市議員，就是在議會中努力爭取警察局與地檢處所需要的資源。他指出，這些並不是藉口和說辭，而是舊金山民選官員正在做出努力，以改善現在的治安局面。

對於日落區日落大道逐漸增多的無家者營地，應急管理部的負責人道奇（Sam Dodge表示），正在努力解決這一問題。他說，大約每天會有40%成功率，能夠說服無家遊民從帳篷內搬到永久性住房。因其中很多無家者沒有做好搬遷的準備，還有部分的意識並不清晰，不知道要如何做出改變，所以需要時間和耐心來解決這一問題。

日落區Taraval分局長易文耀表示，由75名退休警察組成的社區大使，將會在兩周後投入到日落區的巡邏。巡邏大使雖然沒有佩槍，但會配有警用通訊設備，以提升日落區小商業主和居民出行的安全感。

市議員殷嘉立表示，當今的暴力犯罪率遠低於幾十年前。但這樣的統計數據並不能安撫居民。雖然1970 年代的謀殺案是現在的三倍，但是這個說法好像並不能服眾，因為現在舊金山居民的安全感很低。

舊金山地檢長謝安宜表示，打擊犯罪正朝正確方向前進，但需要時間，無法在一夜之間解決數年時間造成的問題。相關單位正致力確保舊金山更加安全，並進入法庭倡導公共安全。她正採取更有利方法，對於在街道上存在公共治安風險者，將確保法官將他們拘留。

圖為日落區巡邏的警車。（記者李怡╱攝影）
圖為日落區巡邏的警車。（記者李怡╱攝影）

舊金山 警察 遊民

上一則

華埠商業盜竊多 屋崙警方列最優先處理級別

下一則

金山天氣晴好 櫻花節吸引數萬遊客

延伸閱讀

一年只有2次 「加州懸日」美景 金山人搶拍

一年只有2次 「加州懸日」美景 金山人搶拍
北加櫻花節登場 金山日本城湧人潮

北加櫻花節登場 金山日本城湧人潮
聖荷西野狼溪防洪改造前 先安置沿岸遊民

聖荷西野狼溪防洪改造前 先安置沿岸遊民
曾反對跨性別…前大學游泳隊員蓋恩斯 金山演講遭攻擊

曾反對跨性別…前大學游泳隊員蓋恩斯 金山演講遭攻擊
市長話金山／金山鬆綁小商業 開店更容易

市長話金山／金山鬆綁小商業 開店更容易

熱門新聞

43歲的舊金山科技高管鮑勃·李（Bob Lee），4日淩晨2時35分在舊金山街頭被人刺死。（取自MobileCoin公司）

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

2023-04-05 18:44
聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

2023-04-03 02:13
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

2023-04-03 16:39
Bob Lee遇害地點是在此處步行幾分鐘路程的高級辦公區。（記者李怡/攝影）

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

2023-04-05 20:15
Square前高層主管鮑勃·李在舊金山街頭遭人亂刀刺死，事件震驚各界。（電視新聞截圖）

Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控

2023-04-06 12:35
矽谷地震規模4.5，震央在Hollister。（翻攝自谷歌）

北加突發規模4.5地震 矽谷震撼

2023-04-04 18:54

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案