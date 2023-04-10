治安惡化 金山市議員殷嘉立：每天都有民眾來信籲改善

日落區市議員殷嘉立表示，當前正值多年來，舊金山警察局與地檢處首次出現互相合作配合工作的局面。（本報檔案照）

因近期以華裔居民為主的日落區街道上，無家可歸遊民 搭建的帳篷逐漸增多，代表這一區的市議員殷嘉立(Joel Engardio)每天都會收到民眾的來信，呼籲重視社區治安。殷嘉立表示，請民眾再多一點耐心，當前正值多年來，舊金山警察 局與地檢處首次出現互相合作配合工作的局面。

殷嘉立表示，作為包含日落區在內的市議員，他每天都會收到很多居民的來信，向他表達對社區內治安的擔憂，以及市民們自己遭遇的安全威脅事件。他呼籲民眾請多一點耐心。因為在舊金山多年以來，首次出現警察局與地檢處互相配合合作的局面，且在努力嚴格做到執法、逮捕和起訴同步配合。

他表示，自己作為市議員，就是在議會中努力爭取警察局與地檢處所需要的資源。他指出，這些並不是藉口和說辭，而是舊金山民選官員正在做出努力，以改善現在的治安局面。

對於日落區日落大道逐漸增多的無家者營地，應急管理部的負責人道奇（Sam Dodge表示），正在努力解決這一問題。他說，大約每天會有40%成功率，能夠說服無家遊民從帳篷內搬到永久性住房。因其中很多無家者沒有做好搬遷的準備，還有部分的意識並不清晰，不知道要如何做出改變，所以需要時間和耐心來解決這一問題。

日落區Taraval分局長易文耀表示，由75名退休警察組成的社區大使，將會在兩周後投入到日落區的巡邏。巡邏大使雖然沒有佩槍，但會配有警用通訊設備，以提升日落區小商業主和居民出行的安全感。

市議員殷嘉立表示，當今的暴力犯罪率遠低於幾十年前。但這樣的統計數據並不能安撫居民。雖然1970 年代的謀殺案是現在的三倍，但是這個說法好像並不能服眾，因為現在舊金山居民的安全感很低。