德州聯邦法官下架墮胎藥 加州貧民受衝擊

德州聯邦法官推翻FDA對墮胎藥物美服培酮的批准，短期內可能對加州造成影響。（美聯社）

德州地方聯邦法官卡奇馬力克（Matthew Kacsmaryk）7日做出一項前所未有的裁決，禁止人們使用獲得食品藥物管理局（FDA）批准、美國最廣泛使用的墮胎 藥物美服培酮（Mifepristone）。卡奇馬力克這項裁決將在七日內生效，上級法院不得干預。

然而，華盛頓州另一名聯邦法官同日做出不同的裁決，要求食藥局不得更改美服培酮的批准狀態，引發了必須由上級法院解決的法律衝突。

舊金山加大公共衛生教授烏帕迪耶（Ushma Upadhyay）表示，卡奇馬力克這項裁決在短期內可能擾亂加州 的墮胎醫療服務，即使加州去年有三分之二選民已投票通過在加州憲法中加入墮胎權的修正案。

烏帕迪耶說，受這項裁決影響最大的會是最貧窮的民眾，儘管加州的聯邦醫療補助計畫（Medi-Cal）涵蓋了墮胎服務。

身為加州立法會婦女黨團主席的州參議員斯金納（Nancy Skinner）和副主席眾議員阿奎爾-柯瑞（Cecilia Aguiar-Curry）發出聲明說：「我們會繼續堅定致力保障婦女獲得生育和墮胎服務的機會，並依法保護提供這類服務的醫療工作者。」

加州州長紐森 （Gavin Newsom）7日發出聲明，稱卡奇馬力克是「一名追求激進政治議題的極端主義法官」，並稱他的裁決「無視事實、科學、法律，將數百萬婦女與女童的健康置於危險之中」。

紐森說：「墮胎服務在加州仍然合法且容易獲得，我們不會在人們的基本自由被剝奪時袖手旁觀。」

美國有半數以上的墮胎病例使用美服培酮和另一種藥物米索前列醇（misoprostol），這兩種藥物一起服用的墮胎有效率高達99%。

舊金大加大婦產科教授格羅斯曼（Daniel Grossman）表示，萬一無法再使用美服培酮，也可以單獨使用米索前列醇，但有效率會降為85%。同時，單獨使用米索前列醇需要較多劑量，而且可能有包括出血、痙攣疼痛、噁心等副作用。

戴維斯加大婦產科專家克雷寧（Mitchell Creinin）指出，若米索前列醇成為唯一的墮胎藥物，可能會造成短缺問題。