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阿縣新地檢長司法理念受爭議 華童流彈命案 家屬憂量刑不到位

記者張曼琳／屋崙報導
2021年11月6日不足兩歲的華裔兒童Jasper Wu，在880高速近屋崙市路段慘遭流彈擊中，不幸身亡。（本報資料照片）
2021年11月6日不足兩歲的華裔兒童Jasper Wu，在880高速近屋崙市路段慘遭流彈擊中，不幸身亡。（本報資料照片）

2021年11月6日不足兩歲的華裔兒童Jasper Wu，在880公路近屋崙路段慘遭流彈擊中，不幸身亡，震驚社區。3名被捕的涉案嫌犯應該面對多項重罪起訴。但是，今年初上任的阿拉米達縣新地檢長官善貞（Pamela Price）因其司法理念，及近期針對案件的言論飽受爭議，Jasper Wu父母和不少華裔社區人士均對該案嫌犯或許不會被控最高刑罰表示擔憂。

根據ABC電視台報導，一個月前電視台對Jasper Wu的父母採訪時，夫婦二人曾表示對官善貞提出的新指導方針的擔憂。官善貞在地檢長辦公室內部電子郵件中，表示不允許檢察官「提出或要求增加被告人量刑」。

ABC電視台還指出，Jasper Wu的父母4日下午會見官善貞後，更加對此感到憂慮。Jasper Wu的媽媽安女士表示，「仍然擔心量刑不會到位。」官善貞有可能不會對三名嫌犯追究最高刑罰，並伸張正義。

不少華裔網友持續在微信群組中，對官善貞的司法理念表示不滿，並計畫周一（10日）中午12時在Fallon St 1225號的阿縣法院門前，舉行示威集會，向官善貞施壓。

官善貞3月28日特意致信華裔社區，回應Jasper Wu案件。她在信中寫道：「很多人對Jasper Wu案的現狀和處理方式存在誤解，」「當地華裔社區的部分成員和媒體，在對案件的審理上誤導公眾。」她表示，她的辦公室正在開始該案的訴訟，前任地檢長增加的量刑並沒有被刪除。「那些有意無意傳播錯誤信息的人，正在損害阿縣、我們的社區以及地檢官辦公室辛勤工作和富有同情心的員工。」

周四，全國亞太裔檢控官協會（National Asian Pacific Islander Prosecutors Association，簡稱NAPIPA）發信，譴責官善貞在信中稱「當地華裔社區和媒體」傳播錯誤信息誤導了公眾的說法，呼籲官善貞為她「在電郵中做出的誤導性和居高臨下的陳述道歉，並承擔責任。」NAPIPA敦促官善貞對公眾保持透明，尤其是對犯罪受害者及其家人，並大力起訴暴力犯罪分子，包括那些對亞太裔社區犯下罪行的人。

隨後不久，官善貞發布一條視頻，表示上周與Jasper Wu的父母會面中已經承諾，將向對Jasper Wu的死負責任的人起訴最高罪名。還表示，這一悲劇「被政治目的利用來分裂多元化社區」，其辦公室收到了帶有種族主義的信息，而對她個人的指責前所未有。

官善貞在視頻最後說：「我一生致力於推進馬丁路德·金的價值觀，這一價值觀並不包括種族主義。」她承諾，她的辦公室將竭盡所能在刑事司法系統中根除種族主義，以實施司法平等。

今年初上任的阿拉米達縣新地檢長官善貞（Pamela Price）。（視頻截圖）
今年初上任的阿拉米達縣新地檢長官善貞（Pamela Price）。（視頻截圖）

華裔 種族主義 暴力犯罪

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