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矽谷詐騙案／生化博士也被臉書詐騙 小心一頁式網站

記者江碩涵／矽谷報導
此為3月24日詐騙唐小姐的假賣家，詐騙完成後，就消失無影無蹤。（唐小姐提供）
此為3月24日詐騙唐小姐的假賣家，詐騙完成後，就消失無影無蹤。（唐小姐提供）

近來各種詐騙案件頻傳，不少人透過社群媒體，如臉書、假網頁吸引人點擊，進而騙取個資、詐騙小額金錢；也有透過手機簡訊裝熟，進而騙取人的信賴，而投入感情、金錢。有名矽谷生化博士，就因為相信網路購物，最後付款了一直沒收到貨，雖然只被騙了上百元，但還是提醒大家，網路購物務必小心，尤其要注意「一頁式購物網站」，最容易被詐騙。

所謂的「一頁式購物網站（One-page Web）」，是指在一個頁面裡呈現所有的網站內容，有不少一頁式網站都是從臉書或Line、微信引入人氣與流量，讓人誤以為是官網而購買，進而被騙錢。

在矽谷從事生化研究的博士唐小姐就是被類似的網站詐騙。她表示，3月24日在臉書突然被推播水果廣告，因為是稀有的熱帶水果，平常超市看不到，覺得很有興趣，私訊那位賣家。賣家馬上回覆說人在德州，要在德州取貨，不然要到他成立的網頁下單，從德州寄至加州矽谷。

唐小姐說，她連上網頁後，其實就是連入了「一頁式購物網站」，但她渾然不覺，等到付款時直接連到Paypal帳號，就突然付款了。賣家接著裝作煞有其事的樣子，詢問送貨地址並給予出貨追蹤碼（Tracking Number），但過了好幾周都沒有下文。

唐小姐接著發現，一個2023年才註冊的帳號，賣的水果跟之前詐騙她的賣家一樣，連照...
唐小姐接著發現，一個2023年才註冊的帳號，賣的水果跟之前詐騙她的賣家一樣，連照片、敘述內容都一樣，只有網址不同，才赫然發現被詐騙。（唐小姐提供）

唐小姐說，等她發現有異狀時，賣家早已消失，網站也消失了，「人去樓空」，但她上臉書看相關廣告時，發現又有類似的水果廣告。同樣的照片、價格、內容，但網站完全不同，也是不同賣家在賣，她才驚覺這是一起詐騙案件，立刻將詐騙經過上傳至聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）。

雖然被詐騙的金額僅109元，不過唐小姐說，身為一位博士，因為相信網路購物而被詐騙，感覺實在很傻，希望能以切身之痛提醒華人，要小心「一頁式購物網站」的詐騙問題。臉書上充斥許多假訊息與假購物網站，千萬不要太相信來源不明的購物網站，購物前也可以查詢網站是否可靠，例如上https://www.bbb.org/查詢公司，都是阻擋被詐騙的方法。

除了網站購物外，近來也有不少華人接到來路不明的電話，尤其是偽裝成快遞公司、電信公司等。矽谷民眾蔣舜蘭表示，日前才接到有中國口音的男子，假藉AT&T員工，直接打電話來詢問門號，即便拒絕對方詢問，對方仍不斷換號碼狂打電話進來騷擾，直到先生接手電話後用英文詢問對方到底要做什麼，對方才支支吾吾的用「破英文」掛掉電話，再也沒打來。

她說，同一通電話不只她接到，身邊許多鄰居、好友也都有接到這通「來自AT&T的電話」，懷疑都是因為網路購物時，個資外洩影響。蔣舜蘭說，類似電話還有假冒中國領事館領包裹、快遞公司詢問包裹以及假裝成好友，傳簡體字中文簡訊詢問要不要約出來喝咖啡、喝茶、教小孩彈鋼琴、教小孩英文等，這些都是詐騙現在慣用的手法，民眾千萬得小心。

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