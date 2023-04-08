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聖他克拉拉縣每天18起虐童案 每7童就有1人受虐

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
夏皮羅表示，傾聽兒童是預防虐待的第一步。（記者王子涵／攝影）
夏皮羅表示，傾聽兒童是預防虐待的第一步。（記者王子涵／攝影）

4月是全國預防兒童虐待月。聖他克拉拉縣7日舉行升旗儀式，呼籲關注虐待兒童問題。

聖縣2022年共報告6459起虐童案件，平均每天發生18起。受害兒童往往遭受長期身心虐待及忽視，繼而發展為輟學、無家可歸、入獄以及慢性疾病等問題。

聖縣議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，根據兒童和家庭服務部門統計，僅在去年每七名兒童就有一人遭到虐待，2020年全美有多達1700名兒童因虐待或忽視而死亡，兒童在社會經濟地位低的家庭中遭到虐待的比率為正常家庭的五倍。

「虐待兒童不僅僅局限於弱勢家庭，暴行會延伸至不同種族、族裔、宗教和性別的家庭中，造成不可挽回的後果。」艾倫伯格說。

聖縣兒童與家庭服務部利拓（Daniel Little）指出，兒童虐待具體可分為五類，即身體虐待、忽視、性虐待、情感虐待、遺棄等。

聖縣預防虐待兒童委員會委員、助理檢察長夏皮羅（James Gibbons-Shapiro）表示，傾聽是預防的第一步。「我們目前所面臨的最大挑戰是，當兒童表達不開心或一些奇怪的事發生時，成人往往直接打斷或無意傾聽。」夏皮羅說，「當發現兒童有可能被虐待時，民眾應尋求專業人士的幫助，如醫生、護士、警察等，但最重要的是給予兒童信任。」

根據聖縣最新的研究，虐待兒童不僅是給個體或是家庭帶來消極效應，其造成的社會和經濟負擔也是驚人的。根據計算，每一名受害者一生所產生的公共資源負擔為35萬元，包括特殊教育、低就業率、犯罪、兒童特殊福利等。以聖縣認證的1810名受害者計算，總經濟負擔為6.289億元，足以支付6000名大學生的學費。

夏皮羅表示，虐待兒童是長期以來存在的問題，干預被虐待兒童的家庭充滿了挑戰，具體要依據虐待的具體內容以及嚴重程度做出行動。「如果兒童受到嚴重的身體虐待或性虐待，真正的干預措施要確保兒童的人身安全，通過法院的指令將兒童從危險環境中帶離，給予足夠的食物和照顧，」夏皮羅說，「而如果家庭需要幫助，縣府也會提供必要的資源給缺乏照顧的兒童。」

聖縣議長艾倫伯格（右起）、聖縣預防虐待兒童委員會委員夏皮羅、兒童與家庭服務部主任...
聖縣議長艾倫伯格（右起）、聖縣預防虐待兒童委員會委員夏皮羅、兒童與家庭服務部主任利拓。（記者王子涵／攝影）

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