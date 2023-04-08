我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

中國掌握了解新冠起源關鍵？中疾控將開記者會回應

聖他克拉拉縣發行政令 醫護員工仍須戴口罩

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣縣長史密斯發佈行政命令，維持醫護工口罩令。（取自聖縣縣府官網）
聖他克拉拉縣縣長史密斯發佈行政命令，維持醫護工口罩令。（取自聖縣縣府官網）

聖他克拉拉縣縣長史密斯（Jeff Smith）在州府全面取消口罩疫苗令的次日，以郵件的方式發布行政命令，繼續維持醫護員工的口罩強制令。

根據郵件，史密斯要求所有出入聖縣公共設施的僱員和訪客必須繼續佩戴口罩，包括醫院、診所、長期護理中心、監獄和庇護所等。其政策同樣對一線應急人員有效。

史密斯指出，該決定不是公共健康令，而是一項行政命令。

「鑒於新冠疫情在高風險區域中的獨特和持續的傳播風險，縣府要求維持目前的防疫措施，即縣府僱員和訪客在高風險的縣府設施中佩戴符合要求的口罩。」史密斯在郵件中說。

聖縣自疫情爆發以來，一直走在抗疫的最前沿。2020年2月10日，新冠疫情成為全國突發公共衛生事件，聖縣率先響應，當時全國僅報告13例病例，聖縣就有兩例。

不過聖縣註冊護士協會主席卡馬拉（llan Kamara）表示，工會成員對這一決定表示失望和沮喪，他表示，自己一直在接聽工會成員打來的投訴電話。

「聖縣醫護工作者不應該受到不同的標準對待，聖縣應該遵從州府的新規，放鬆防疫限制。」卡馬拉說。

史丹福大學醫學院全球健康、傳染病和流行病學教授馬爾多納多（Yvonne Maldonado）表示，當聯邦政府與州政府解除防疫緊急措施時，地方衛生官員將必須衡量當地防疫水平和傳播風險。「這將是一個過渡時期，我們必須繼續觀察病毒在社區內的傳播情況。」

他強調，新冠病毒並沒有消失。「我們應當繼續監測疫情趨勢，評估是否需要施打額外的加強針。但隨著疫苗的普及，人體對病毒已形成高度的免疫力，現在是解除緊急狀態的合適時機。」

聖縣僅有三分之一的居民接受了最新的二價疫苗施打，12%的居民仍然沒有完成最初的三針疫苗序列，加州只有25%的符合施打條件的人口接種了二價疫苗。

馬爾多納多指出，第二針二價疫苗即將問世，這將進一步降低個體感染新冠病毒後的住院率和死亡率。

疫苗 疫情 口罩

上一則

準備在春季贏大獎 那就光臨貴騰大賭場

下一則

矽谷詐騙案／生化博士也被臉書詐騙 小心一頁式網站

延伸閱讀

開全國先例 愛達荷禁「跨州墮胎」 最重判刑5年

開全國先例 愛達荷禁「跨州墮胎」 最重判刑5年
聖縣發布行政令 維持醫護工口罩令

聖縣發布行政令 維持醫護工口罩令
上月才宣布要「梅開五度」 92歲梅鐸傳取消婚約

上月才宣布要「梅開五度」 92歲梅鐸傳取消婚約
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
抗氧化、護腦又護心 營養師推薦這個水果

抗氧化、護腦又護心 營養師推薦這個水果

熱門新聞

舊金山市府律師邱信福提醒，一定要及時報告騙局。（記者劉先進／攝影）

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

2023-03-31 18:29
43歲的舊金山科技高管鮑勃·李（Bob Lee），4日淩晨2時35分在舊金山街頭被人刺死。（取自MobileCoin公司）

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

2023-04-05 18:44
聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

2023-04-03 02:13
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

2023-04-03 16:39
Bob Lee遇害地點是在此處步行幾分鐘路程的高級辦公區。（記者李怡/攝影）

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

2023-04-05 20:15
Square前高層主管鮑勃·李在舊金山街頭遭人亂刀刺死，事件震驚各界。（電視新聞截圖）

Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控

2023-04-06 12:35

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴