聖他克拉拉縣發行政令 醫護員工仍須戴口罩

聖他克拉拉縣縣長史密斯發佈行政命令，維持醫護工口罩令。（取自聖縣縣府官網）

聖他克拉拉縣縣長史密斯（Jeff Smith）在州府全面取消口罩 令疫苗 令的次日，以郵件的方式發布行政命令，繼續維持醫護員工的口罩強制令。

根據郵件，史密斯要求所有出入聖縣公共設施的僱員和訪客必須繼續佩戴口罩，包括醫院、診所、長期護理中心、監獄和庇護所等。其政策同樣對一線應急人員有效。

史密斯指出，該決定不是公共健康令，而是一項行政命令。

「鑒於新冠疫情 在高風險區域中的獨特和持續的傳播風險，縣府要求維持目前的防疫措施，即縣府僱員和訪客在高風險的縣府設施中佩戴符合要求的口罩。」史密斯在郵件中說。

聖縣自疫情爆發以來，一直走在抗疫的最前沿。2020年2月10日，新冠疫情成為全國突發公共衛生事件，聖縣率先響應，當時全國僅報告13例病例，聖縣就有兩例。

不過聖縣註冊護士協會主席卡馬拉（llan Kamara）表示，工會成員對這一決定表示失望和沮喪，他表示，自己一直在接聽工會成員打來的投訴電話。

「聖縣醫護工作者不應該受到不同的標準對待，聖縣應該遵從州府的新規，放鬆防疫限制。」卡馬拉說。

史丹福大學醫學院全球健康、傳染病和流行病學教授馬爾多納多（Yvonne Maldonado）表示，當聯邦政府與州政府解除防疫緊急措施時，地方衛生官員將必須衡量當地防疫水平和傳播風險。「這將是一個過渡時期，我們必須繼續觀察病毒在社區內的傳播情況。」

他強調，新冠病毒並沒有消失。「我們應當繼續監測疫情趨勢，評估是否需要施打額外的加強針。但隨著疫苗的普及，人體對病毒已形成高度的免疫力，現在是解除緊急狀態的合適時機。」

聖縣僅有三分之一的居民接受了最新的二價疫苗施打，12%的居民仍然沒有完成最初的三針疫苗序列，加州只有25%的符合施打條件的人口接種了二價疫苗。

馬爾多納多指出，第二針二價疫苗即將問世，這將進一步降低個體感染新冠病毒後的住院率和死亡率。