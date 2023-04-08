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殷嘉立邀檢警出席 日落區社區安全會議解民眾疑慮

記者李怡╱舊金山報導
地檢長謝安宜並未就科技高管遇刺事件做出進一步回應。（記者李怡／攝影）
地檢長謝安宜並未就科技高管遇刺事件做出進一步回應。（記者李怡／攝影）

最近舊金山暴力犯罪事件頻發，包括日落區在內的第四區市議員殷嘉立，6日邀請舊金山地檢長謝安宜、警局局長史考特、副局長拉薩及日落區警員代表與民眾召開「日落區安全會議」，就居民關心的日常安全問題做出解答。

殷嘉立表示，自上任以來，日落區發生多起暴力犯罪事件，本周又發生科技高管遇刺身亡，民眾內心非常沒有安全感；「去年第四區居民把信任的票投給我時，我承諾要傾聽民眾的心聲，今天是個很好的機會。居民們可以把日常關心的、正在經歷的安全問題提出來，讓官民有一個暢通的溝通渠道，建立互信互相關係，同時幫助大家解決困難。」

多位民眾向地檢長謝安宜提問，關於科技高管鮑勃·李 （Bob Lee）遇刺身亡案件，與田德隆地區的凶殺案。謝安宜表示，因案件還在調查之中，目前不方便透露任何信息，舊金山警察局局長也是同樣的說辭。

殷嘉立表示，進入2023年以來，舊金山市中心發生多起暴力犯罪事件。日落區的暴力犯罪事件也依然頻發，如居民為阻止自家汽車的電源轉換器被盜遭槍擊，Stonestown商場發生青少年群體打架鬥毆事件，因製毒引起的房屋爆炸，年輕人在公交車上被刺傷，年長者被毆打等，這些問題必須面對，並不斷改善和解決。

除安全治安外，居民們還提問關於交通安全、自家的車庫安全及消防安全等民生問題，在場的官員都一一耐心解答。當天有近百位日落區居民出席了會議。

多數居民對於本次的安全會議表示滿意，會議提供渠道表達大家的心聲，但也有人不滿；不願透露姓名的華裔女士表示，每次會議警局局長與地檢長，似乎都是在表達他們的困難，以及他們不能解決問題的原因。且每次的解答和說辭都差不多，並不能提供具體的治安解決方案；「我們只是期待能看到整個城市能有越來越好的跡象，而不是只了解情況，不解決問題」。

出席會議的日落區居民。（記者李怡／攝影）
出席會議的日落區居民。（記者李怡／攝影）
日落區市議員殷嘉立邀舊金山地檢長、警察局局長召開居民安全會議。（記者李怡／攝影）
日落區市議員殷嘉立邀舊金山地檢長、警察局局長召開居民安全會議。（記者李怡／攝影）

暴力犯罪 舊金山 警察

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