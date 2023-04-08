利用外賣平台行騙 華人餐廳差點上當

華人餐廳業者險些被假冒外賣平台騙走帳戶信息。（記者張曼琳／攝影）

阿拉米達市經營日本料理餐廳的陳先生表示，5日上午接到十多通自稱網路外賣平台Door Dash員工打來的電話；這名「員工」不斷告訴陳先生，其店面接受訂單的平板設備出現問題，教他點擊電郵中的連結以更換設備。陳先生接聽電話的過程覺得十分可疑，於是便掛斷電話，撥打Door Dash的官方客服，才了解到此前打來店裡的為詐騙 電話，險些被騙。

陳先生向本報表示，在周三上午有聲稱是Door Dash員工打來的電話，因為他上午不在店中，所以是員工接的電話。陳先生的員工告訴他，餐廳東主現在不在店裡，要等到下午才回來。未料，當日上午這名假冒Door Dash員工撥了十多次餐廳的電話，讓員工十分苦惱，陳先生到店後，員工立即向他說明這一情況。

陳先生表示，那時他以為事情很緊急，於是立馬打回員工記錄下來的電話。在電話接通後，他先簡單說明情況，接線員還表示將他轉接給另一人。陳先生描述，和他通話的人聽口音像是印度 人；他先向陳先生確定店鋪名字、電話以及電郵，之後他告訴陳先生其平板設備與系統「不兼容」，為解決這一問題，需要陳先生接收電郵並點擊電郵中的連結。

當時陳先生並未起疑，就照著他所說的接收到一封來自Door Dash的官方電郵，但在收到電郵後，陳先生留心發現該連結是用於更換帳戶密碼，並在一旁家人提醒下，陳先生決定先掛斷電話，自己再撥打官方客服查詢。

接通官方客服後，陳先生描述剛剛的經歷；Door Dash官方表示，陳先生的直覺沒錯，方才的確是詐騙電話。官方人員也向陳先生表示，他們不會以電郵方式更換平板設備，如果設備有故障會直接向店家郵寄新設備。陳先生還再三向客服確定設備和系統是否有問題或需要更新，官方均表示一切正常，讓陳先生毋需擔心。

陳先生在回想後，認為一上午撥打十幾通電話「太過誇張」，也影響到店裡的生意，或許是在利用東主焦急的心情試圖詐騙。也表示，當時如果不是家人提醒，或許他已經點擊連結。他還認為，詐騙電話「戲做的很全面」還會安排接線員轉接，用「兼容（compatible）」這種專業詞彙迷惑商家。

陳先生表示，他想藉分享自己的經歷，提醒同行在遇到類似情況時提高警惕，以防上當受騙。

Door Dash去年8月的一份聲明表示，「最近意識到有第三方供應商成了複雜網絡釣魚 活動的目標，並且 DoorDash維護的某些個人信息也受到影響。」並指出：「網絡釣魚並未洩露敏感信息，我們有理由相信受影響的個人信息沒有被濫用於欺詐或身分盜用。」且承諾將進一步加強安全保障、與安全專家合作、協助執法以及預防未來類似事件的發生。