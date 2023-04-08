Cash App創辦人命案 警方：已掌握線索

「Cash App」創辦人Bob Lee在舊金山被刺身亡，舊金山警察局長史考特表示已掌握到有價值的線索。（圖截取自電視畫面）

「Cash App」創辦人Bob Lee在舊金山 被刺身亡，民眾感到不安。截至目前，尚未有關於嫌犯的消息，也未知此次襲擊是具針對性或隨機，但舊金山警察 局局長史考特（Bill Scott）7日表示，已對此案掌握到一些有價值的線索。

4月4日周二凌晨2時35分，舊金山警方接獲報案，在300 Main Street街區發生刺傷案件。警察現場發現一名43歲被害人，後來確認是Bob Lee，身上有明顯刀傷。警方稱，Bob Lee送醫後傷重不治。

史考特聲明表示，舊金山不容許這種針對任何人的暴力犯罪 。他指出，調查人員正盡全力逮捕嫌犯，為Bob Lee與家人伸張正義，就像對在城市發生每一起凶殺案所做的努力。由於此案仍在調查的早期階段，警局將不會「對證據評論，也不會推測相關犯罪情況。」

史考特表示，警方已了解到有價值的線索，但調查正在進行當中，鼓勵任何知道相關訊息者撥打舊金山警局（SFPD）的24小時舉報熱線：415-575-4444或發訊息到「TIP411」並以SFPD訊息做開頭。

警方已從Bob Lee被刺傷地點的數個保全攝影機，收集錄影內容。Bob Lee襲擊案發生在人口稠密的Rincon Hill社區、靠近Google辦公室與舊金山巨人隊主場甲骨文公園（Oracle Park），鄰近社區是辦公室與現代公寓大樓混和區。

在保全攝影機錄影內容中，可看到Bob Lee腳步不穩地走向Portside公寓，並和一輛車內的人對話；後來有人看到他倒在公寓前。

舊金山警局調查副局長韋斯瓦尼（Raj Vaswani）請求公眾協助調查。他推文表示，警方認為刺殺發生時間約在凌晨2時30分，若有任何人可提供4日周二凌晨2時10分至2時35分案發現場錄影內容，可與警方聯絡。

這起案件也促使包括Twitter執行長馬斯克（Elon Musk）等人討論舊金山犯罪問題，在推特回覆格鬥家西爾斯（Jake Shields）時指出，舊金山暴力犯罪非常恐怖，即使襲擊者被捕，通常也會立即獲釋放。他還在推文標記舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）。

謝安宜表示，打擊犯罪正朝正確方向前進，但需要時間，無法在一夜之間解決數年時間造成的問題；相關單位正致力確保舊金山更加安全，並進入法庭倡導公共安全。她也回應馬斯克，正採取更有利方法確保在街道上存在公安風險者、要求法官將他們拘留。