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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

僑宴熱絡 台灣會館葉俊雄讚：讓台灣國際化

本報記者 / 聖荷西報導
中華民國總統蔡英文結束「民主夥伴共榮之旅」，5日過境洛杉磯並舉辦僑宴，北加州幾十位僑胞代表也有幸受邀參加。（受訪者提供）
中華民國總統蔡英文結束「民主夥伴共榮之旅」，5日過境洛杉磯並舉辦僑宴，北加州幾十位僑胞代表也有幸受邀參加。（受訪者提供）

中華民國總統蔡英文10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」已經結束。由於她將在明年5月兩屆任滿，外界猜測，這可能是她最後一次以總統身分訪美。啟程返台前，蔡英文過境洛杉磯並舉辦僑宴，北加州幾十位僑胞代表也有幸受邀參加。

台灣會館理事長葉俊雄告訴本報記者，總統僑宴上安保措施嚴格，街道上有當地警察駐守，進入場內需要通過安檢，「連水瓶都不可以帶進去」。此外裡面還有很多安保人員。

葉俊雄表示，晚宴規模很大，現場應該有80多桌，他估計人數可能超過800。儘管僑宴正式開始前就不能隨意起身行動了，但仍然可以感受到每一個人都很興奮，氣氛很熱烈。赴宴僑胞都獲得了分桌次與蔡總統合影留念的機會，照片都統一拍攝分發。

「見到蔡總統是一種鼓勵！」葉俊雄表示，此次赴南加州僑宴機會難得，因為這不僅是蔡英文疫情以來首次訪美，也可能是她以總統身分最後一次訪美。

葉俊雄認為，蔡英文此行最重要的貢獻是「讓台灣國際化，讓世界知道台灣的重要地位」。他指出，蔡英文與眾議院議長麥卡錫（Kevin Mccarthy）會面後，有100多家台灣媒體和國際媒體報導，包括紐約時報、華爾街日報這樣的權威機構。這些報導大大增加了世界對台灣的關注度，不僅有助於台灣本土產品外銷國際，也會對台灣的安全起到重要作用。

葉俊雄表示，美國作為民主國家主要代表，最近這些年對台灣和中國的政策與態度改變，會影響其他民主國家，這對台灣來說是非常正面的現象。至於北京對於「蔡麥會」的反應，葉俊雄認為「他們的立場肯定不會變」，中國為了面子肯定會一如既往地言辭激烈，但是否會有實質上的行動還有待觀察。因為中國一方面要應對疫情期間清零政策導致的經濟疲軟、製造業外流，另一方面在晶片技術上受制於美國，此時冒險行事，可能會對自身不利。

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