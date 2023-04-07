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科企高管金山遇刺 布里德：將增加警力 莫恐慌

記者李怡／舊金山報導
6日，布里德在舊金山華埠召開媒中文體圓桌會議，期間與居民互動。（記者李怡╱攝影）
6日，布里德在舊金山華埠召開媒中文體圓桌會議，期間與居民互動。（記者李怡╱攝影）

科企Cash App 創始人鮑勃·李 (Bob Lee) 於4日凌晨在高檔辦公區遇刺身亡事件，引發了科技界與各社區對舊金山公共安全的熱烈討論。很多華裔居民表達對市區治安的擔憂，並惋惜這麼美麗的城市被治安毀了。5日在舊金山市長布里德中文媒體圓桌會議上，布里德回應稱，在案件調查結果出來之前請大家不要妄下結論。目前舊金山正調整資源增加警力、安全攝像頭和社區大使。布里德並指責社交媒體不負責任的信息發布方式，使民眾陷入恐慌。

布里德表示，鮑勃·李的遇害是一個悲劇，目前正在積極調查這一案件。因為事發地點並不是罪案高發區，因此在調查結果公布之前，呼籲民眾不要妄下結論。且市內正在解決舊金山警察的招聘問題以及提升警察薪資、增加更多的安全攝像頭和社區巡邏大使，以給市民、工人和遊客一個安全的城市和強大的安全感。布里德說，相信當警察對逮捕罪犯後，地檢官將採取必要措施，讓罪犯對其罪行負責。

警察委員會主席班尼迪克托（Kevin Benedicto）5日晚上在市政會議上表示，對社交媒體和媒體上的大量評論失望，稱有人正在利用這一暴力事件「牟取政治利益」。班尼表示，在案發這麼短的時間內，有如此多的報導「散佈恐懼和試圖利用這場悲劇」。目前案件的結果還在調查中，如有人利用這場暴力犯罪來推動政治議程，那會是非常讓人反感的。

正在考慮明年競選市長職位的市議員安世輝（ Ahsha Safaí ）表示，現在還不知道殺害鮑勃·李的動機。但刺殺事件的後果會讓大量居民和企業感到不安，並應證民眾對於舊金山的印象為「舊金山不安全」。

地檢長謝安宜和市長布里德的政治顧問梅根（Maggie Muir）反駁了特斯拉創始人馬斯克在社交媒體上的發言：「我認識很多人都在街頭遭到了毆打，舊金山的暴力犯罪非常可怕，即使襲擊者被捕，他們通常也會立即被釋放。 」

梅根表示，馬斯克的這一言論是在利用一場暴力事件，來推動自己的議程。

日落區市議員殷嘉立 (Joel Engardio) 在聲明中表示，當今的暴力犯罪率遠低於幾十年前。但這樣的統計數據並不能安撫居民。雖然1970 年代的謀殺案是現在的三倍，但是這個說法好像並不能服眾，因為現在舊金山居民的安全感很低。

管轄案發地的第六區市議員麥德誠（ Matt Dorsey）呼籲， 了解任何與受害者鮑勃·李 (Bob Lee) 相關信息的人請即時與警方聯繫。任何了解和發現相關案件線索的民眾可撥打911報案，或警察局熱線電話415-575-4444，也可以發簡訊TIP411，匿名檢舉。

6日，布里德在舊金山華埠召開媒中文體圓桌會議，表示會繼續支持增加警力。（記者李怡...
6日，布里德在舊金山華埠召開媒中文體圓桌會議，表示會繼續支持增加警力。（記者李怡╱攝影）

舊金山 警察 暴力犯罪

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