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屋崙治安起伏 盛桃訪華埠聽建言 市長華裔助理公布電話

記者劉先進／屋崙報導
市長盛桃（左）和警局隊長伯奇（右）交談。（記者劉先進╱攝影）
市長盛桃（左）和警局隊長伯奇（右）交談。（記者劉先進╱攝影）

屋崙華埠近期治安起伏，8家商戶3月23日被偷，至少損失10萬，讓一些民眾頗為擔心治安。市長盛桃6日晚在華埠知名商鋪金牌烤鴨會見華埠商戶，聽取他們的心聲，商討如何提升治安，繁榮華埠商業。有商戶建議，可以設置一個中文App，方便有語言障礙的華埠民眾報警。也有商戶提議，可以多一點巡邏警員，在華埠夜間和凌晨巡邏。

盛桃在會上推薦自己的特別華裔助理黃能（Jimmy Hoang），希望商戶有任何事情，可直接聯繫他。黃能也向本報公布工作手機510-882-7947，華埠商戶可致電或發短訊，反應治安情況。

屋崙華埠治安起伏，亞裔市長盛桃6日晚在華埠知名商鋪金牌烤鴨會見華埠商戶，聽取他們...
屋崙華埠治安起伏，亞裔市長盛桃6日晚在華埠知名商鋪金牌烤鴨會見華埠商戶，聽取他們的心聲，商討如何提升治安，繁榮華埠商業。（記者劉先進╱攝影）

6日晚的見面，持續一個半小時。10幾個華埠商戶一一反應對治安的擔憂，盛桃邊聽邊記錄。屋崙華促會（OCIC），還有華埠商會代表也出席活動。

華促會常設理事會副主席彭一玲提議，讓華埠警員和台山同鄉會華埠社安隊一起巡邏，一月一次，方便警員和商戶溝通。盛桃說，巡邏義工和社區大使是社區的眼睛，雙方可一起合作。主管屋崙華埠的第一區大隊長伯奇（Clay Burch）說，警方可和義工商討巡邏時間，比如錯峰巡邏，填補互相下班的空缺時間。

「唐人街」餐廳員工Jessica 說，建議設置一個中英文等多個版本的App，方便民眾拍照錄像後報警，「且市民報警時，還能按照分類上傳照片和視頻。我的老闆認識創建App的人。」盛桃表示，可以找時間，讓社區、政府和商戶坐下來交談，商討可行性。

金牌東主Jiji·馬表示，希望警方能安排警員在夜間到次日凌晨巡邏，以震懾罪犯。她還建議，可設置一些大型的招牌，上面書寫攝像頭標識，以求震懾不法分子。

伯奇說，華埠23日晚8家商戶被偷，但在屋崙其他區域，有12家商戶被入室盜竊，這並非針對華埠的犯罪，而是機會犯罪。2020年，華埠有盜竊35起，2022年31起。2020年華埠有報告的搶劫97起，2021年，當警局增強華埠步行警力時，減少到60起，去年減少到34起。今年目前有9起搶劫，平均持平。

他說，透過加班等形式，警方在華埠安排了12個警員，並有專職巡警Tony Chang。華埠警力配置是所有社區中最多的，「其他社區總在問，為什麼我們沒有得到這些資源？因為我知道，如果把這些資源從華埠拿走，會有大問題。」

盛桃表示，看到不法分子破壞商戶財產，登堂入室拿走現金，非常荒謬。如果她可以，當然願意在華埠的每個角落安排每天24小時、一周七天的警員巡邏，但這不現實。政府和民眾之間，必須找到互相支持的方式來解決罪案。 比如，商戶在自己的物業上安裝攝像頭或標識牌，她本人也在和市府隱私委員會提議，希望能推動批准在華埠安裝更多攝像頭，震懾罪犯。

華埠商戶現場發言，建議增加警力。（記者劉先進╱攝影）
華埠商戶現場發言，建議增加警力。（記者劉先進╱攝影）

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