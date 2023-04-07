前聖荷西市長李卡多史丹福開課 教「城市拯救世界」

李卡多開始在史丹福大學任教。（記者王子涵／攝影）

去年卸任聖荷西 市長的李卡多（Sam Liccardo）在本周一開始了他新的工作，在史丹福大學授課。他的課程名為「城市如何拯救世界」，內容將涉及財政、法律和政治的決策困局，以及貧困、遊民、暴力犯罪 和全球變暖問題。有25名研究生報名了李卡多的課程。

「這顯然是一個令人向往的標題。」李卡多說，年輕學生們都是理想主義者，如何將理想轉換成對學生有意義的現實議題，並對社會產生巨大影響，是很重要的。」

李卡多表示，他要激勵學生成為「城市的擁護者」，探索解決城市面對的最複雜問題的方式。他的課程在每周一和周三開課，持續到6月，他還計畫邀請聖荷西市能源部門負責人米切爾（Lori Mitchell）以及前警察局長加西亞（Eddie Garcia），作為客座嘉賓到課堂上來。

「普通民眾每個月可能只花費5秒鐘思考社區所面臨的挑戰，因為我們被太多的信息所淹沒。」李卡多說，「但居民在當地的政治參與，能夠產生巨大影響。」

李卡多在擔任聖荷西市議員時，就曾在聖荷西州立大學教授地方政治課程。他表示，教學不是職業，而是一種激情。

政治觀察家、聖荷西州大政治學名譽教授克里斯滕森（Terry Christensen）表示，學生能與有政府工作經驗的老師學習、交談，對他們是有好處的。聖荷西州大就已經有十幾位縣議員或市議員來授課。「這對離任的政治家來說也是一種軟著陸，同時他們也找到了下一份全職工作。」