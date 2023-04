胡佛學者祁凱立：對美而言 蔡英文是最好台總統

祁凱立認為,蔡英文與麥卡錫會面地點選在美國,對美中台三方來說,是三贏。(本報檔案照片,記者李榮/攝影)

中華民國總統蔡英文 過境洛杉磯,5日與眾議院議長麥卡錫 (Kevin Mccarthy)及其他跨黨派的18位眾議員見面,蔡英文也在雷根圖書館發表談話;這次的「蔡麥會」,是中華民國與美國在1979年斷交之後,中華民國總統在美國最高級別的會晤,參與的議員更包括眾院 民主黨黨團主席艾吉拉(Pete Aguilar)、眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher,共和黨)與首席議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi,民主黨)、眾院歲計委員會主席史密斯(Jason Smith,共和黨)等人。

對於此次的「蔡麥會」,專精台灣議題的史丹福大學胡佛研究院(Hoover Institution)學者、「台灣在印太地區計畫」主任祁凱立(Kharis Templeman)直指,蔡英文對於台灣與美國之間的深化合作關係方面作出很大貢獻,必須被肯定,「在我看來,對美方來說蔡英文是有史以來最好的台灣總統(best Taiwan president the U.S. will ever get)。而對於(將來總統)繼任者來說,蔡英文也設立了一個很高的門檻。」

先前曾傳出麥卡錫方面也考慮到台灣與蔡英文見面,但後來見面地點選在美國洛杉磯,選在蔡英文過境美國時。祁凱立認為,這個地點的選擇其實是中、美、台的三贏;當然,每一方的解讀,以及各方「贏」的理由都不相同。

以中國大陸來說,雖然還是表達出強烈的憤怒言論,並且釋放出可能軍演的威脅信息,但是祁凱立表示,北京會覺得麥卡錫在美國與蔡英文見面對中國來說是「贏」。在眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)去年訪問台灣之後,中國強烈的軍事演習著實讓台灣與美國感到擔憂,最後也讓麥卡錫沒有選擇在「台灣會」,而是在洛杉磯見面。

祁凱立進一步指出,對於台灣而言,這次當然也是「贏」,因為台灣的總統在美國公開與美國國會最高層級見面。特別的是,過去這類型的會面向來被視為是一種對中國方面的挑釁。而與雙方在台北見面的情況比較之下,蔡英文與麥卡錫在美國見面反而可以看作已經是一種緩和。

就美國方面而言,祁凱立表示,蔡英文與麥卡錫會面的安排,可以說是避免了在現今已經非常緊張的美中關係上再一次火上加油。所以,對於美國、中國、台灣三方來說,這次的安排與選擇都是各種選項中最好的。三方都「贏」,只是「贏」在不同的理由。

祁凱立表示,中方對於麥肯錫與蔡英文的會面肯定還是會有所反應,不過北京的反應不會對於當前美國政策走向有太大的影響。畢竟,中國對台政策還有許多其他方面繼續對台灣構成嚴重威脅,這一次為了安撫美方而做出沉默的回應。

「我認為蔡英文在(台灣與美國的)關係上,一直很尊重美國的利益以及美國方面的擔憂。」祁凱立表示,蔡英文對美方而言可說是有史以來最好的台灣總統,對於台北與華府之間關係的深化貢獻很大,更對於未來的台灣總統繼任者設立了一個非常高的標準。