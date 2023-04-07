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不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

胡佛學者祁凱立：對美而言 蔡英文是最好台總統

記者李榮／史丹福報導
祁凱立認為，蔡英文與麥卡錫會面地點選在美國，對美中台三方來說，是三贏。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）
祁凱立認為，蔡英文與麥卡錫會面地點選在美國，對美中台三方來說，是三贏。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

中華民國總統蔡英文過境洛杉磯，5日與眾議院議長麥卡錫（Kevin Mccarthy）及其他跨黨派的18位眾議員見面，蔡英文也在雷根圖書館發表談話；這次的「蔡麥會」，是中華民國與美國在1979年斷交之後，中華民國總統在美國最高級別的會晤，參與的議員更包括眾院民主黨黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar）、眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher，共和黨）與首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，民主黨）、眾院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith，共和黨）等人。

對於此次的「蔡麥會」，專精台灣議題的史丹福大學胡佛研究院（Hoover Institution）學者、「台灣在印太地區計畫」主任祁凱立（Kharis Templeman）直指，蔡英文對於台灣與美國之間的深化合作關係方面作出很大貢獻，必須被肯定，「在我看來，對美方來說蔡英文是有史以來最好的台灣總統（best Taiwan president the U.S. will ever get）。而對於（將來總統）繼任者來說，蔡英文也設立了一個很高的門檻。」

先前曾傳出麥卡錫方面也考慮到台灣與蔡英文見面，但後來見面地點選在美國洛杉磯，選在蔡英文過境美國時。祁凱立認為，這個地點的選擇其實是中、美、台的三贏；當然，每一方的解讀，以及各方「贏」的理由都不相同。

以中國大陸來說，雖然還是表達出強烈的憤怒言論，並且釋放出可能軍演的威脅信息，但是祁凱立表示，北京會覺得麥卡錫在美國與蔡英文見面對中國來說是「贏」。在眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪問台灣之後，中國強烈的軍事演習著實讓台灣與美國感到擔憂，最後也讓麥卡錫沒有選擇在「台灣會」，而是在洛杉磯見面。

祁凱立進一步指出，對於台灣而言，這次當然也是「贏」，因為台灣的總統在美國公開與美國國會最高層級見面。特別的是，過去這類型的會面向來被視為是一種對中國方面的挑釁。而與雙方在台北見面的情況比較之下，蔡英文與麥卡錫在美國見面反而可以看作已經是一種緩和。

就美國方面而言，祁凱立表示，蔡英文與麥卡錫會面的安排，可以說是避免了在現今已經非常緊張的美中關係上再一次火上加油。所以，對於美國、中國、台灣三方來說，這次的安排與選擇都是各種選項中最好的。三方都「贏」，只是「贏」在不同的理由。

祁凱立表示，中方對於麥肯錫與蔡英文的會面肯定還是會有所反應，不過北京的反應不會對於當前美國政策走向有太大的影響。畢竟，中國對台政策還有許多其他方面繼續對台灣構成嚴重威脅，這一次為了安撫美方而做出沉默的回應。

「我認為蔡英文在（台灣與美國的）關係上，一直很尊重美國的利益以及美國方面的擔憂。」祁凱立表示，蔡英文對美方而言可說是有史以來最好的台灣總統，對於台北與華府之間關係的深化貢獻很大，更對於未來的台灣總統繼任者設立了一個非常高的標準。

蔡英文 麥卡錫 眾院

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