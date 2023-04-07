僑教中心慶復活節 兒童首次「圖書館尋蛋」樂無窮

金山灣區華僑文教中心4月5日首度舉辦「復活節限定」說故事時間，吸引逾40組家庭報名，是近期最盛大活動。（主辦單位提供）

復活節 即將到來，金山灣區 華僑文教中心4月5日首度舉辦「復活節限定」說故事時間，除了有中文說故事外，還新增了館內尋蛋活動，許多小朋友都是第一次在圖書館撿蛋，許多彩蛋也都藏在圖書館的書架間，相當有趣，不僅可讓孩子們熟悉僑教中心的館內設施，也符合美國時節，吸引逾40組家長及小朋友參加，也是最盛大的說故事時間活動。

金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑也直接參加「復活節限定」說故事時間活動，並扮成「主任阿姨」，與小朋友一起撿蛋。她說，感謝所有前來參與活動的家庭及協助的志工媽媽，她提醒新移民家庭 ，中心有許多資源供台灣民眾使用，也可訂閱僑務電子報獲得更多訊息，另外鼓勵大家使用i僑卡，i僑卡在金山灣區許多商店都有優惠。

金山灣區華僑文教中心4月5日首度舉辦「復活節限定」說故事時間，除了有中文說故事外，還新增了館內尋蛋活動。（主辦單位提供） 僑教中心準備了400顆復活節彩蛋藏在圖書館，小朋友很積極地尋找。（主辦單位提供）

參與活動的家長中，有名配偶為台灣人的韓裔太太Jamie Kim說，她是第一次帶孩子走進台灣的僑教中心參與活動。雖然自己會說的中文不多，但她希望孩子可以認識更多台灣文化，透過故事時間跟撿蛋活動，能為孩子找到更多的玩伴，自己也可與其他台灣家長交流育兒資訊。

許多小朋友第一次在金山灣區僑教中心圖書館撿蛋。（主辦單位提供）

說故事志工媽媽之一的Claire Sadorra表示，從中心舉辦第一場說故事時間開始，就加入活動成為志工媽媽，自己2015年來到灣區矽谷，透過中心舉辦的活動，才真正認識到更多台灣新移民家庭，覺得很棒很有歸屬感。

除了撿蛋，小朋友也有手作活動。（主辦單位提供）

「復活節限定」說故事時間由於結合了美國活動，一開放報名，三天就額滿，僑教中心也準備了400顆復活節彩蛋，發動志工協助做館內布置，讓每個走進僑教中心的人們都驚呼連連，覺得圖書館好有復活節氛圍。本月第二場說故事時間將於26日舉辦，歡迎家長直接參與，不須報名。