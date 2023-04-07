加州立法人士倡縮短工時 每周「上班4天」

在不減薪情況下，改為每周工作32小時，有益員工且不會傷害公司收益。但是，反對減少工時者認為，大多數企業將因此承擔無法承受的增加成本。(Getty Images)

美國標準工作時間一直停留在每周40小時，已近一個世紀。試點項目證據顯示，在不減薪情況下，改為每周工作32小時，更有益員工，並且不會傷害公司收益。但是，反對減少工時者認為，大多數企業將因此承擔無法承受的增加成本。

自2005年以來，加州 立法人士已提出立法超過十次，允許員工每周彈性工作40小時，例如每周4天、一天10小時。商業團體雖反對向員工支付相同薪資、每周減少8小時工作時間至32小時，但大都支持員工可選擇提出替代40小時工作時間表。

英國智庫「Autonomy」近來試驗發現，2022年有超過50家行銷、產業等公司減少工時，包括增加額外休假日、錯開休息日或是有季節性需求的公司，每周工作32小時，同時保持薪資不變。由劍橋大學與波士頓學院研究人員提出的報告指出，工時減少，員工壓力平均下降，並且多數員工發現容易平衡工作與生活。同時對企業也有好處，試行期間員工離職率下降，收入基本維持穩定，並平均增加1.4%。7個月試行時間結束時，有92%公司表示將持續執行此政策，18%公司決定永久更改工時。

儘管縮短工時試驗取得成功，但部分專家懷疑，縮短工作時間是否具有全面意義。總部位在洛杉磯的市場研究公司「Alter Agents」2021年嘗試每周工作4天，卻在發現員工滿意度下降後結束試驗，公司已改為每月給員工一天額外假期。

賓州大學華頓商學院管理學教授畢德威爾(Matthew Bidwell)表示，雇主減少工時的潛在優勢，是每小時的生產率可能提高，但問題是，增加幅度是否足以抵銷8小時的工時。「我懷疑工作生產率可提升很多。對大部分從事一般工作的人來說，每周工作4天，確實代表完成的工作會少一些。」

史丹福經濟學家布盧(Nicholas Bloom)指出，參加試驗公司並不代表整體經濟，沒有對照組。僅有那些認為每周工作4天可行的公司，才會報名參與這項研究。

加州立法機構去年對大型企業提出改為每周工作32小時的要求，商業團體強烈反對。法案由庫比蒂諾民主黨 議員羅達倫(Evan Low)提出，要求擁有500名以上員工的公司，在不減薪情況下改為每周工作32小時，超時需支付加班費。數十個雇主團體反對法案，認為將帶來巨大成本，並阻礙加州就業 增長。法案未經表決即告無效。