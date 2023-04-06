Cash App創辦人金山街頭遇刺亡 事發地距Google僅3分鐘

Bob Lee遇害地點是在此處步行幾分鐘路程的高級辦公區。（記者李怡／攝影）

根據舊金山 警局透露，4日凌晨2時左右，科技公司高管、Cash App創辦人鮑勃·李（Bob Lee），在舊金山市中心SoMa區Harrison街附近遇刺身亡。遇刺事件5日開始在社群媒體 上不斷地發酵，民眾留言指出，該路段離Google公司步行只需三、四分鐘，且是一整排高級辦公大樓和高級公寓的安全社區，在此地段發生兇案，舊金山治安確實令人擔憂。

舊金山警局在社群媒體貼文表示，警局4日凌晨2時35分左右接到一起刺傷報警電話，稱一名40多歲男性受害者身受刀傷，緊急救援人員趕到現場，將受害人送往當地醫院，但受害人因傷勢過重而死亡。

目前舊金山兇殺案組正在調查案件，尚未公布嫌犯細節和案件進展，並不確定是有預謀的殺害還是隨機傷人事件。

此案件一出，震驚民眾，社群媒體成為民眾發表意見和表達憤怒的平台，也有人提醒特斯拉創辦人馬斯克 （Elon Musk）要小心。馬斯克也轉發鮑勃·李遇害的推文稱：「我認識很多人都在街頭遭到了毆打，舊金山的暴力犯罪非常可怕，即使襲擊者被捕，他們通常也會立即被釋放。 」

鮑勃·李的老東家Mobile發文哀悼稱「天妒英才」，並表示：「Bob是難得一見的人才，沒有他就沒有當今的Android系統和CashApp。而加密帳戶系統是他畢生的夢想，我們會永遠想念他。」

舊金山華裔民眾Jordan Chang表示，此次科技公司高管遇害事件，就是舊金山治安混亂的一個縮影，在這裡「吸毒合法化、販毒免罪、零元購（指低於950元的盜竊和偷竊不逮捕），皆無人逮捕。不是殺人的罪行，基本上抓了也是當天釋放，更可怕的是，這樣的環境對孩子們會带来負面的影響。」

Jordan歎了口氣表示，有一次接12歲女兒放學，她的同伴們以玩笑的口吻說，不需要努力了，長大以後就去「零元購」。

華裔舊金山居民Selena Zhu表示，多次在商店購物時看到有人直接從貨櫃上拿了物品就衝出門外、無人管制的場景。她表示，自己還在默默地排隊付款，這樣下去，「舊金山的治安和經濟還會好嗎？」

根據舊金山警方數據表示，2022年舊金山發生56起殺人案件，2023年起至今又發生了12起。直到截稿前，警方皆未回應本報詢問具體案件細節和調查進展。