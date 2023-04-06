Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控

Square前高層主管鮑勃·李在舊金山街頭遭人亂刀刺死，事件震驚各界。（電視新聞截圖）

對於金融服務平台Square前高層主管鮑勃·李（Bob Lee）在舊金山 市中心被刺身亡的消息，舊金山市府官員和科技界均表示悲痛、震驚和憤怒。一些人士指出，這起殺戮事件證明，舊金山的犯罪已經失控，儘管暴力犯罪 率處於低點。

這起事件發生於4月4日上午，地點離舊金山Embarcadero僅一個街口。一直以來，科技界不斷對舊金山的狀態提出警告，認為這座城市的犯罪和人們對公共安全的恐懼，是阻礙企業和上班族返回市中心的原因。

與美國其他主要城市相比，舊金山的兇殺案發生率相對較低，但財產犯罪率相對較高，尤其是在過去十年裡。數據顯示，過去三年中，舊金山暴力犯罪率整體下降了14%，財產犯罪率下降了7%，但2020年到2021年的兇殺案略有增加。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）5日推文說：「我要為李先生不幸遇害向他的家人表達最誠摯的哀悼。我們不會容忍舊金山發生這些可怕的暴力行為，保障公共安全和追究暴力犯罪者及屢犯者的責任，是檢方的首要任務。」

舊金山市長布里德（London Breed）也發出聲明表示，這起兇殺案是一場可怕的悲劇，警方正在積極調查。布里德說：「我相信，在警方逮捕到這類案件的嫌犯後，我們的地檢長一定會採取必要的措施，讓犯罪者對他們的行為負起責任。」

不過，科技界人士將問題歸咎於舊金山政府。

曾是科技人的溫和派政治組織GrowSF領導人巴斯（Steven Buss）說：「我希望這起事件對民選官員來說是一記警鐘，他們不能再假裝犯罪是不存在的，如果他們什麼都不做，犯罪是不會消失的。」

由於警方公布的訊息還很少，部分科技界人士在發言時保持了謹慎的態度。

向來對舊金山的犯罪直言不諱，並支持罷免前地檢長博徹思（Chesa Boudin）的創投公司Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）推文說：「對科技界和舊金山來說，鮑勃·李之死都是一場悲劇和巨大的損失。我們現在對案件所知甚少，所以現在進行任何推測都為時過早。那個地區到處都是監視攝影機，我們很快就會知道發生了什麼事。」

推特創辦人多西（Jack Dorsey）的公司Block擁有鮑勃·李研發的Cash App，他在最近推出的社群網站 Nostr上表示，鮑勃·李是Square和Cash App的重要影響人物，這起事件「讓人心碎」。