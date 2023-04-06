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逾半美國人不知道是什麼…金山教授籲 提升APEC會議安全

記者李怡／舊金山報導
舊金山大學商學院教授楊小華呼籲舊金山市府，為APEC會議創造安全的環境。（受訪者供圖）
舊金山大學商學院教授楊小華呼籲舊金山市府，為APEC會議創造安全的環境。（受訪者供圖）

舊金山亞太經合會議在即， 50%以上美國人不知道是什麼。

舊金山即將在今年11月舉辦亞太經濟合作（APEC）領導人非正式會議。舊金山大學商學院教授楊小華4月5日向本報表示，會議在即，但調研結果表明有50%以上的美國人，不知道APEC會議是什麼，代表了什麼。楊小華還擔憂舊金山目前的治安情況會影響會議的進行和到訪人員的體驗。

楊小華表示，3月6日，來自新加坡亞太經合組織秘書處的代表訪問了舊金山大學。他們帶來了一組數據稱，50%以上的美國人，不知道亞太經合組織會議（APEC）是什麼，代表了什麼。但在澳洲，幾乎人人都知道，且基礎服務做的非常好，拿著會議的特別通行證，就可享有特別通道。澳洲傳媒頭條也會出現APEC相關的新聞報導，在美國的媒體上相關報導幾乎看不到。

楊小華說道，此次APEC會議對舊金山的影響至關重要，各國首腦到訪，對舊金山的旅遊業和商業是非常利好的促進，且很多國家政要、商業代表現在就開始預訂酒店了。看似只有兩天的會議，但圍繞會議展開的工作是多元和全方面的，比如在正式會議開始之前，會有多國訪問團體陸續達到舊金山，參加或是組織會議了解當地情況，進行互動，這對於舊金山的交通、餐飲業、旅遊業和酒店業是一個很好的復甦機會。

對於舊金山的公共安全問題，楊小華擔心會影響與會者的安全感，很多人可能因此不願意來舊金山。她希望市府部門可以調動資源，普及APEC會議知識，更新會議相關準備的動態，這對當地亞太裔社區也是一次利好的宣傳和文化團結的促進機會。

亞太經合組織會議，是亞太地區國家元首、部長、外交官和商界領袖的重要聚會，對區域經濟和世界經濟都會產生巨大影響。根據亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）的官方介紹，亞太經合組織是亞洲太平洋地區內各國家和地區間促進經濟成長、合作、貿易、投資的論壇。此組織的創辦在歷史上取代了該區域的冷戰結構，由於日本在第二次世界大戰中發動侵華戰爭和太平洋戰爭，在部分亞太國家的觀感上較具爭議性，因此由澳洲主導於1989年創始，現有21個成員經濟體。

作為經濟合作的論壇平台，亞太經合會運作是通過非約束性的承諾與成員的自願，強調開放對話及平等尊重各成員意見，不同於其他經由條約確立的政府間組織。

2023年起至今，舊金山共發生了12起殺人案，和多起暴力槍擊事件，治安情況令人擔...
2023年起至今，舊金山共發生了12起殺人案，和多起暴力槍擊事件，治安情況令人擔憂。（記者李怡/攝影）

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