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反槍枝暴力 加州去年繳獲1437件武器

記者劉先進／屋崙報導
州總檢察長邦塔本周發布的2022年武器和禁止人員系統（APPS）年度報告顯示，州司法廳通過該系統繳獲1437支槍，包括521支不屬於資料庫的槍枝和54支幽靈槍。（取自司法部官方視頻）
州總檢察長邦塔本周發布的2022年武器和禁止人員系統（APPS）年度報告顯示，州司法廳通過該系統繳獲1437支槍，包括521支不屬於資料庫的槍枝和54支幽靈槍。（取自司法部官方視頻）

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）本周發布2022年武器和禁止人員系統（APPS）的年度報告，報告顯示，州司法廳通過該系統共繳獲1437件武器，包括521支不屬於資料庫的槍枝和54支幽靈槍；此舉旨在避免有輕罪、重罪或精神疾病使用者繼續持槍，造成危害。

2006年，加州成為全國第一個、也是唯一一個建立跟蹤陷入被禁狀態的槍枝所有者的系統的州，武器和禁止人員系統資料庫的工作是，識別那些購買了槍枝後被禁止合法擁有槍枝的人。一般來說，被禁者包括被判定犯有重罪或暴力輕罪的人，被置於家庭暴力或其他限制令之下的人，或患有嚴重精神疾病的人。

通過2022年的APPS計畫，司法部收回了1437件武器，包括712支手槍、360支步槍、194支獵槍、80支攻擊性武器、54支幽靈槍、43個機匣或框架、3支短管獵槍和1支機關槍。特工們還通過APPS執法行動，繳獲了308個大容量彈夾，2123個標準容量彈匣，以及28萬1299發子彈。截至2023年1月1日，加州有334萬7221名已知的註冊槍枝所有者，其中2萬3869人被禁止擁有或持有槍枝，占比不到1%。

為了應對全州幽靈槍繳獲量的整體增長，州司法廳的槍枝局（BOF）積極與執法夥伴合作調查。幽靈槍是由公民個人製造的沒有序列號的槍枝，這意味著它們沒有登記。根據定義，幽靈槍不會出現在APPS資料庫中，也無法被執法部門追蹤到。特工們在2022年總共查獲了54隻幽靈槍，與2021年APPS調查期間查獲的39支幽靈槍相比，增加了38%。

司法部門可以查看唯一序列號申請（USNA）程式的數據，掌握有多少加州居民申請合法製造個人使用的槍枝。自2018年以來，申請數量略有下降，然而，執法機構查獲的非法幽靈槍的數量繼續上升，這種對比表明，非法幽靈槍仍然難以追蹤，對公共安全構成持續的威脅。司法部正在積極打擊非法製造和擁有幽靈槍的行為，由聯邦菸酒槍械及爆炸物管理局(ATF)對幽靈槍製造商提起法律訴訟。

邦塔表示，作為加州的首席執法官員，保護公共安全和社區免受槍枝暴力的威脅，是他的首要任務。「我代表加州人為特工們所做的工作感到自豪。這些勇敢的人很少出現在聚光燈下，但他們每天都在工作，通過從社區清除危險武器來防止槍枝暴力的發生，當槍枝在危險的人手中時，它使公眾處於危險之中。 我們將繼續與州長辦公室、立法機構和地方合作夥伴合作，解決槍枝暴力問題。」

州總檢察長邦塔表示，他為特工們所做的工作感到自豪，他們通過從社區清除危險武器來防...
州總檢察長邦塔表示，他為特工們所做的工作感到自豪，他們通過從社區清除危險武器來防止槍枝暴力的發生。（取自司法部官方視頻）

加州 司法部

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