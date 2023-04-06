勇士逆轉雷霆 再贏2場將闖季後賽

勇士末節打出的34比19的衝擊波，以136比125逆轉戰勝奧克荷馬雷霆。（記者劉先進／攝影）

湯普森和維金斯缺陣的金州勇士 ，4日晚在落後10分的情況下，末節打出的34比19的衝擊波，以136比125逆轉戰勝奧克荷馬雷霆，戰績升到西區第五。勇士接下來還要面對國王和拓荒者，只要連勝拿下，就能鎖定西區前六，避免附加賽，直入季後賽 。

亞歷山大罰球9中8砍下32分。（記者劉先進／攝影）

波爾末節獨得18分。（記者劉先進／攝影）

針對雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-alexander）超強的持球進攻能力，勇士採取局部包夾，逼迫他出球，考驗他隊友手感。但雷霆卻四面開花，依靠球員衝擊籃框，瘋狂製造犯規，全場雷霆製造罰球35次，命中26個。雷霆6人上雙，亞歷山大罰球9中8砍下32分，威廉姆斯（Jaylen Williams）19分。勇士雖然一度落後，但在末節利用換防、包夾等方式鎖死對手，打出進攻高潮贏球。

教頭柯爾說，雷霆是非常優秀的年輕球隊，很難防守，通常有四個身高約6呎7吋的人，都能運球、傳球和投籃。「他們幾乎命中了所有投籃，上半場有21次罰球。而我們只是在下半場做得更好，給球施壓，提高比賽強度。」

柯瑞入帳34分。（記者劉先進／攝影）

柯瑞 入帳34分5籃板6助攻，波爾罰球11中9得到30分，包括末節的18分。格林17分9籃板4助攻。庫明加9分，替補莫迪（Moses Moody）三分5中3，入帳13分。迪文森佐16分6籃板。柯爾說，波爾在最後一節半的時候表現非常好。得分、突入籃下，做出決定，「球隊在波爾拿球時做了幾個戰術安排，結果不錯。柯瑞把球給波爾說，『你來吧』。他手感火熱，每次能得分。」

維金斯缺席51天後，正式回歸勇士，但並未上場。（記者劉先進／攝影）

勇士教頭柯爾回答本報提問時說，最想念維金斯的比賽元素是他在攻防兩端的綜合水準最高。（記者劉先進／攝影）

勇士去年核心奪冠球員維金斯，因家中有人患病需處理，缺席長達51天。4日正式歸隊。他在家中時，一直在和私人教練練球，並有舉重訓練。在出席記者會時，身形消瘦，拒絕對細節發表評論，只是說，寧願保留隱私。柯爾說，在球隊對維金斯的狀態有明確的時間表前，還需要幾天時間，「他不可能在接下來的幾天打球。」

在回答本報提問時，柯爾說，最想念維金斯的比賽元素是他在攻防兩端的綜合水準最高。他是勇士去年季後賽最重要的球員之一。他場均17到18分，也是球隊最好的籃板手之一，「季後賽是關於防守和進攻的。你能不能把像維金斯這樣能得分又能防守的人放在球場上？我們球隊有很多這樣的球員，當你有攻防優秀的球員時，就有更好的機會獲勝。」

亞歷山大罰球9中8砍下32分。（記者劉先進／攝影）