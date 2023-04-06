台灣華語文學習中心金山揭牌 將提供多元學習課程

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪（右四）為台灣華語文學習中心-北加中華文化學習中心揭牌。（記者張曼琳／攝影）

台灣華語文學習中心-北加 中華文化學習中心5日在舊金山 列治文區（Inner Richmond）舉行揭牌儀式。這一中心為首個在舊金山開設的台灣華語文學習中心，開幕後將致力推動當地社區間於台灣之間的文化交流。

多位官員、僑界人士、學生和學生家長參與開幕。（記者張曼琳／攝影） 陳詩敏辦公室立法助理古列維茨（右）在揭牌儀式前，代表陳詩敏為北加中華文化學習中心校長頒發賀狀。（記者張曼琳／攝影）

當日的揭牌儀式有多位官員和僑界人士參與，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、南灣佛利蒙聯合高中學區(FUHSD)華裔委員寇惠風、駐舊金山台北經濟文化辦事處教育 組組長周慧宜、選區包括列治文區的舊金山華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）辦公室代表，以及多位台灣僑務委員、北加州中文學校聯合會代表和學生及家長。

賴銘琪處長發言表示，雖然這是他在舊金山第一次參加台灣華語文學習中心開幕儀式， 但在他任職處長的兩年間，今次是他參加的第六個台灣華語文學習中心的開幕，他感到十分榮幸。他說，台灣華語文學習中心有助於台美間的文化交流，認為台灣和美國享有同樣的價值觀，在該中心學習中文無需擔心任何的政治干擾。

多位官員和代表為中心剪綵。（記者張曼琳／攝影）

市議員陳詩敏辦公室立法助理古列維茨（Ben Gurewitz ）在揭牌儀式前，代表陳詩敏為北加中華文化學習中心頒發賀狀，以示其對該中心的認可和對中文教育的重視。古列維茨表示，由於陳詩敏當日忙於市議會的預算會議，因此無法到場。但她將繼續為在這一地區推動這樣安全和精彩的活動，也十分榮幸在這一地區推廣中華文化。

本次揭牌儀式除了頒發證書和官員致詞外，現場還準備了部分教材以及文化體驗的教具來做展示，以便讓更多的人可以了解該中心的教育理念和課程內容。此外，更有台灣女婿Michael為現場觀眾用中文表演數來寶，也有學生們展示古箏和舞獅表演，現場十分熱鬧。

台灣華語文學習中心-北加中華文化學習中心的書面聲明中表示，台灣華語文學習中心-北加中華文化學習中心是一家專注於華語教育的機構，致力於為當地的學生提供多元有趣的華語課程。中心有一支優秀的教師團隊，透過豐富多樣的教學方式，幫助學生們更好地學習華語，提高他們的語言水平。

聲明中還寫道：「此次揭牌儀式不僅代表著舊金山台灣華語文學習中心的正式開始運作，更代表著華語教育在當地的重要性和發展前景。我們相信，在舊金山台灣華語文學習中心的努力下，學生們將能夠更好地掌握華語，開啟更廣闊的未來之路。」