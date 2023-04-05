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馬漢自行車巡邏 倡導公共安全

記者葛歆睿／聖荷西報導
馬漢（前）和馬塔（後）主張對聖荷西警察局進行更多投資，以縮短報警響應時間、實施社區警務、並更好地保護聖荷西居民。（聖荷西市長馬漢辦公室）
馬漢（前）和馬塔（後）主張對聖荷西警察局進行更多投資，以縮短報警響應時間、實施社區警務、並更好地保護聖荷西居民。（聖荷西市長馬漢辦公室）

聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）和警察局局長馬塔（Tony Mata）3日參加沿野狼溪步道的自行車巡邏，以強調加強公共安全措施的必要性。

馬漢表示，確保社區安全是政府的基本義務。「當人們在自己的社區中感到不安全時，其他一切都不重要。這就是為什麼我的預算提案要求將聘用警員的速度提高一倍，並投資於招聘和人才保留。」

馬漢和馬塔主張對聖荷西警察局進行更多投資，以縮短報警響應時間、實施社區警務、並更好地保護聖荷西居民。聖荷西警察局仍然是全國所有主要城市中警員最稀少的，總人口約100萬，總共有1173名警官，相當於每1萬名居民只有11名警員。

自2020年以來，聖荷西的暴力犯罪事件增加了15%以上。馬塔指出，當有人受到暴力威脅時，晚一分鐘響應可能意味著生與死的區別，這就是為什麼在警察局人員配置達到現適當水平尤為重要。

馬漢通過預算推動將更多資金投入到以常識為指導的公共安全舉措中。他的預算於3月21日獲得市議會的一致通過。其中一些投資包括：

將城市雇用新警員的速度翻倍，從去年市議會批准的15名增至30名。

通過增加警員推薦和簽約獎金、一次性警員搬遷津貼、以及旨在吸引對執法感興趣的年輕人的計畫來加強警局招聘工作。

轉移不需要配戴徽章和槍枝的執法人員到現場的非緊急911報警電話，尤其當涉及精神健康危機、無家可歸和青少年時。

投資新的人才招聘和保留方案，包括每年增加更多的消防學院課程。

使用剩餘的美國救援計劃畫(American Rescue Plan，ARP) 資金提升聖荷西預防青少年暴力的能力，包括投資Clean Slate Program、「安全學校倡議（Safe Schools Initiative）」、「創傷到勝利（Trauma to Triumph）」、和「齊心協力（Bringing Everyone's Strengths Together，B.E.S.T.）」撥款計畫。

與聖他克拉拉縣政府合作，對高風險人群，如離開監獄和精神健康醫院的人，進行累犯干預，因為他們往往最終成為慣犯和遊民。

加速行人「安全計畫（Pedestrian Safety Program）」、「安全上學路線（Safe Routes to School）」，並通過「零願景（Vision Zero）」部署快速構建解決方案。

聖荷西市市長馬漢（中）和警察局局長馬塔（左三）4月3日參加沿野狼溪步道的自行車巡...
聖荷西市市長馬漢（中）和警察局局長馬塔（左三）4月3日參加沿野狼溪步道的自行車巡邏。（聖荷西市長馬漢辦公室）

聖荷西 投資 警察

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