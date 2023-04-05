舊金山辦公室轉民宅 遭質疑成本高

舊金山市議會4日舉行「辦公室轉民宅」立法聽證會議。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會4日對「舊金山空置辦公空間改成住房」政策舉行聽證，參加的民眾質疑，此項政策的執行需要付出極大的成本，還必須考慮到執行的複雜性，否則這項政策就可能只是個想法而已。

就改造辦公空間政策議題達成的共識是，商用房轉民宅，對於開發商和業主來說都不划算。預算立法分析主管Fred Brousseau表示，「轉換成本高，轉換過程複雜，這不是一件容易的事，需要通過多項改革來簡化許可和財政激勵，雖然市中心有很多辦公室空置，市民又急需要住房，但這兩件事並不是可以對等和輕易互相轉化的。」

舊金山市議員潘正義（Dean Preston）表示，改造住房勢必會占用經適房的資源和政策，如果將這些商住房轉為可負擔住房，還可以進一步討論，如還是建設為高端住房，那仍然不能滿足低收入 家庭和勞工群體的需求。

上個月底，市長布里德與市議會議長佩斯金在為促成商用空間轉住房的實施，還共同宣布立法，指導樓宇局簡化審批流程，以加快實現辦公樓向住宅樓的轉變進程。此項立法是布里德提出的實現全民住房，以及復甦市中心經濟戰略的一部分。

布里德表示，通過與市議會和議長佩斯金合作，減少冗長的文書工作和事無巨細的市議會聽證，有助加快辦公樓改住宅樓的進程，市長希望以此來恢復舊金山市中心的活力，同時解決全民住房難問題。

佩斯金表示，很高興與市長合作，將正在制定的兩項相似立法合併為一個全面立法方案，將成為長期和短期振興市中心經濟的重要方法。立法的起草和通過只是開始，後續希望通過一系列工作，切實支持開發商、小企業和居民。

新的立法放寬規畫法規要求、提供符合建築和消防規範的替代途徑等舉措，通過簡化審批程序和機制掃除建設障礙。在新政激勵下舊金山最有希望改為住房的是面積不超過2萬平方呎的高層建築，約略是市場街One Market Plaza大樓的規模。這些大樓要有足夠的電梯，電梯離外窗不能太遠，還應該有不同的景觀。

在這些標準下，如果將舊金山東北部40%的空置辦公大樓改為住房，假設每個公寓單位的平均面積為650平方呎，將可健造出1萬1200個新住房單位。

但鑑於舊金山疫情期間租金 下跌、建築成本上漲，加上許多本地開發費用都是全國最高的，這些條件都可能讓開發商望而卻步。

此項「辦公室轉民宅」的具體實施立法最快於今年夏天最終交市議會批准通過。