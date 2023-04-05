加州公校註冊回穩 弱勢兒童流失比例上升

加州公校學生註冊人數下跌現象已持續數年，今年大為好轉，但與此同時，弱勢兒童比例卻明顯上升。(本報檔案照)

新冠疫情所引發的加州公校 學生外流現象，今年大為緩和，不少加州學區因此可避免預算裁減甚至學校關閉等問題。但與此同時，弱勢兒童流失比例上升。

根據最新統計數據，2022-2023學年公校學生僅流失不到4000名，比2021-22學年流失11萬名與2020-21學年流失16萬名情形大為改善。舊金山學區2022年秋季公校學生註冊人數達5萬5537名，只比上個學年降低0.01%。

舊金山聯合學區學監韋恩 (Matt Wayne) 指出，對舊金山整個公校體系而言，學生註冊人數穩定是一個令人感到樂觀的現象。他接著說，舊金山公校招生過程中，學區全力聯繫社區，與社區積極溝通，鼓勵學生家長於註冊期間帶小孩前來註冊。學區也盡力維持學生與學生家長心目中理想的學習環境。

加州州府一般根據公校註冊人數與入學人數，提供每名學生1萬7000元補助。因此過去幾年來學生人數大量流失，許多加州學區學監與委員引以為憂。就以屋崙為例，這個學年流失859名學生，這意味著屋崙學區本學年從州府獲得的預算收入，將減少1500萬元。

在傳統公校學生註冊人數逐漸達到穩定平衡情況下，特許學校最近一個學年註冊人數上升1%，而私校則繼續下跌約3000名。

從某個角度來看，加州公校學生註冊情形大為改善與招生範圍擴充到幼稚園有關。許多加州公校開辦幼稚園，讓年僅四歲小孩就讀校內幼稚園，兩年之後繼續到學校上一年級。

即使公校學生流失情形大為緩和，但新冠疫情對教育 產生的衝擊依然留存。這表現在，無家遊民學生人數增加9%，寄養年輕學生人數增加2%，殘障學生人數增加約達3%。

加州各學區繼續對抗新冠疫情帶來的挑戰。新冠疫情不但影響到家庭穩定性，也傷害學生的社交技能，加深學生精神健康問題，因此校方必須為這些弱勢學生提供服務，設法保護他們的身心發展。

加州教育廳於一項聲明中稱，州府首要關注的問題是確保家庭積極參與公校教育，也確保公校教育滿足學生家庭需求。過去四年間，紐森州長、州議會，以及加州教育廳長瑟蒙德 (Tony Thurmond) 合力爭取238億元公校教育經費，協助學生與學生家庭積極參與教育活動，全面推動公校教育復甦。