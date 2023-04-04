我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

史大研究：人工智慧改變了世界

編譯組／灣區3日電
史丹福大學研究報告指出，人工智慧已經改變了人類的生活。（Getty Images）
史丹福大學研究報告指出，人工智慧已經改變了人類的生活。（Getty Images）

人工智慧軟體目前可能還無法控制生活的所有層面，但這項強大的技術可以生成看似真實的文本和照片，同時還可以控制核融合反應（fusion reactor）和設計晶片

史丹福大學「以人為本人工智慧研究院」（Human-Centered Artificial Intelligence Institute）的一份報告顯示了人工智慧在人們生活中的重要性，包括它產生的碳排放量，到對人工智慧行業的大量投資

這份名為「人工智慧指數」（AI Index）的報告是由來自學術界和業界的人工智慧專家組成的獨立跨學科小組彙編而成。 以下是部分主要發現：

● 科技性能

儘管生成式人工智慧（generative AI）於2022年開始成為公眾話題，但這些軟體目前仍會提供虛假訊息，並且在某些情況下會因其商標賦予的自信胡說八道，因此還難以讓人依賴。

報告稱，儘管存在這些缺點，人工智慧已被證明是科學福音，而且已經被用來「幫助控制核融合反應、提高矩陣運算（matrix manipulation）效率和產生新抗體」。例如，南灣硬體製造商Nvidia已使用人工智慧來為其系統設計更精良的晶片。

然而，人工智慧所需的大量計算能力可能影響環境，這讓人們感到不安。報告引用的一項科學研究指出，訓練一個人工智慧程式產生的碳排放量，是從紐約飛到舊金山單程旅程產生的碳的25倍。

● 道德問題

報告指出，人工智慧軟體生成的文本和照片可能存在偏見，例如在性別問題方面。此外，像ChatGPT這類的聊天機器人，可能會被誘騙去從事犯罪。

補救辦法之一是，在更大的數據集上訓練人工智慧。證據顯示，在進行指令調整後，這些問題可減輕。

● 經濟層面

美國在人工智慧技術方面的投資現在在全球處於領先地位，從2021年到2022年，美國經濟幾乎每一個層面對人工智慧的需求都在增加。報告發現，截至2022年，美國對人工智慧的投資額為474億元，是排名第二的中國134億元的3.5倍。

● 教育與多元化

人工智慧有可能顯著改變人們的學習方式，同時也增加了有興趣在這個領域工作的人數。報告發現，美國大學2021年專門研究人工智慧的電腦科學博士畢業生的比例，從2010年的10.2%大幅提高到2021年的19.1%，但男性繼續在這個領域中占主導地位，只有21.3%的新人工智慧博士是女性。

人工智慧 投資 晶片

上一則

史丹福研究：4大發現 人工智慧已改變人類生活

下一則

加州今年積雪量 打平70年前最高歷史紀錄

延伸閱讀

史丹福研究：4大發現 人工智慧已改變人類生活

史丹福研究：4大發現 人工智慧已改變人類生活
西方國家第一槍 義大利禁用ChatGPT

西方國家第一槍 義大利禁用ChatGPT
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
「感到被侵犯」 人工智慧複製心血 藝術家槓上AI

「感到被侵犯」 人工智慧複製心血 藝術家槓上AI
馬雲回杭州大談ChatGPT 指AI只有芯 而人有心

馬雲回杭州大談ChatGPT 指AI只有芯 而人有心

熱門新聞

舊金山市府律師邱信福提醒，一定要及時報告騙局。（記者劉先進／攝影）

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

2023-03-31 18:29
聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

2023-04-03 02:13
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

2023-04-03 16:39
屋崙華埠治安最近惡化，有8家商戶晚上被偷。圖為監控錄像。（記者劉先進 ／攝影）

北加囂張搶匪劫財不成引爆槍戰 亞裔中彈身亡

2023-03-28 18:37
「奔騰的駿馬」描述徐悲鴻的家人和徐悲鴻藝術事業，是如何經受了毛澤東變化莫測的政治風暴而倖存。（記者李榮／翻攝）

徐悲鴻之女徐芳芳 透過「奔騰的駿馬」回憶毛澤東年代

2023-03-28 19:31
在繁盛時期，經濟浪潮上漲既快又遠，經濟衰退也是同樣力道。幸運的是，舊金山市中心浪潮已降至最低點。(Getty Images)

昔日繁榮不再 舊金山市場街大樓沒落

2023-04-01 02:17

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播