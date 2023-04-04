民權律師閱機密報告：解雇屋崙警長 證據不足

有社區領袖認為，解雇屋崙警長阿姆斯壯(見圖)的證據不一致，仰賴薄弱證據進行不公平解雇，有辱聲譽。對外部調查的質量、充足能力與可信度、抱持懷疑態度。(取自屋崙警局官方臉書)

灣區 專欄作家博瑞斯坦(Daniel Borenstein)閱讀有關屋崙 警長阿姆斯壯(LeRonne Armstrong)機密報告後指出，解雇警長所提供證據不一致，仰賴薄弱證據進行不公平解雇，有辱聲譽。

然而，不只博瑞斯坦有這樣的看法。民權律師柏里斯(John Burris)表示，報告結論讓人驚嚇，證據不足以支持解雇阿姆斯壯。屋崙警察 委員會成員也如此認為，委員會主席米勒(Tyfahra Milele)在阿姆斯壯被解雇後，聲明表示他是一位「確實具有改革意識的警長」；她代表委員會發言，也對外部調查的質量、充足能力與可信度、抱持懷疑態度。

警長外部調查機密報告由一家由法院任命之外部律師事務所監督員華沙(Robert Warshaw)編寫，對屋崙警察鍾迪倫(Michael Chung)兩次行為不當進行內部調查行動審查。分別是2021年3月他涉肇事逃逸、未向當地警方報案；以及2022年4月，他在屋崙警局大樓電梯內開槍。

外部報告提供證據，指出屋崙警方沒有能力自我監管。警長下令淡化警員撞車肇逃的內部報告，以及電梯內槍擊的內部調查處理不當。

不過，博瑞斯坦認為，外部調查評論過度指責阿姆斯壯。因為報告在指出警長應該知道這些問題案件的同時，卻忽略他也有必須與屬下的內部調查保持距離之義務，以便在他們向他提出建議時、可做出公正裁決。外部監察報告將阿姆斯壯當作代罪羔羊，進一步證明聯邦政府對屋崙市警局監督，已錯失方向。華沙趕走一位勝任職責的警長阿姆斯壯；後者一直嘗試進行改革並對抗屋崙市飆升的兇殺案與犯罪率。

20年來，作為2003年瑞德斯案(Riders)和解協議的一部分，屋崙警察局持續處在聯邦法院的監督之下。在阿姆斯壯擔任警長後，屋崙市去年已接近最終滿足解除法院監督的所有條件，但警察局對鍾姓警察的調查浮出檯面。兩起案件的外部審查結論為，阿姆斯壯證詞不可信，對追究下屬責任失職。

調查結果導致市長盛桃(Sheng Thao)2月解雇阿姆斯壯，卻未讓警察委員會進行調查。消息指出，華沙向市長施壓解雇阿姆斯壯。

針對此說法，盛桃與華沙都未回覆相關評論。