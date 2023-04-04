舊金山學生遊行 挺多元性別青少年

遊行現場的學生群體包含小學到高中、私立和公立的學生。（受訪者供圖）

舊金山 第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）辦公室3日表示，在剛過去的周末，來自舊金山市聯合學區和多個私立學校的數百名學生，在市政廳前為多元性別（LGBTQ +）少年學生群體維權發聲，並舉辦了響應全國範圍內的性少數維權遊行 活動。

遊行活動抗議一系列，針對全國範圍內LGBTQ+權利的法案，尤其是針對未成年人的法案。佛羅里達州的2022年推出的「不要說同性戀」法律，禁止在三年級之前進行有關性取向或性別認同的課堂教學，並允許家長在違反時提起訴訟。

來自舊金山的高中生Sandra Tan表示，即使在很大程度上支持LGBTQ+社區的舊金山，在學校裡，大家對於性少數群體總是抱有消極態度。不管是公立還是私立學校，都存在著恐同症，使得多元性別學生群體被孤立。因此遊行活動，想向大眾說明，跨性別者或是多元性別群體也應有自己的權利，應被尊重。

性少數群體代表馬宏妮（Honey Mahogany）表示，舊金山的學生響應「酷兒青年集結地」（Queer Youth Assemble）的遊戲活動，圍繞全國法律和學校提出的一系列要求，以保護LBGTQ+青少年的隱私、心理健康和人身安全。她表示，不應該讓性別在學區內成為孩子們互動的阻力。

遊行的學生們呼籲，希望看到在全國範圍內，禁止所有對多元性別群體的迫害形式，如禁止對未經同意的雙性人進行非醫學上的手術，以及要求所有州成立LGBTQ+青年委員會。還包括禁止限制LGBTQ+學生在學校外的活動，禁止讓青年性少數者接受強制培訓教育。

遊行學生呼籲對LGBTQ+青年群體實施包容性性教育，並為每所學校的性別中立衛生間浴室提供建設資金。

面對如此大規模的遊行，作為華裔社區的家長表示擔心。華裔家長趙曉燕表示，在孩子讀小學或是初中階段，性別觀念尚未成熟和形成，確實不應該給與某一取向的鼓勵或是引導。如此大規模的遊行，如在全州全國範圍內成立LGBTQ+青年委員會，無疑是一種引導或是暗示。