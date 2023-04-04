我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

舊金山學生遊行 挺多元性別青少年

記者李怡／舊金山報導
遊行現場的學生群體包含小學到高中、私立和公立的學生。（受訪者供圖）
遊行現場的學生群體包含小學到高中、私立和公立的學生。（受訪者供圖）

舊金山第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）辦公室3日表示，在剛過去的周末，來自舊金山市聯合學區和多個私立學校的數百名學生，在市政廳前為多元性別（LGBTQ+）少年學生群體維權發聲，並舉辦了響應全國範圍內的性少數維權遊行活動。

遊行活動抗議一系列，針對全國範圍內LGBTQ+權利的法案，尤其是針對未成年人的法案。佛羅里達州的2022年推出的「不要說同性戀」法律，禁止在三年級之前進行有關性取向或性別認同的課堂教學，並允許家長在違反時提起訴訟。

來自舊金山的高中生Sandra Tan表示，即使在很大程度上支持LGBTQ+社區的舊金山，在學校裡，大家對於性少數群體總是抱有消極態度。不管是公立還是私立學校，都存在著恐同症，使得多元性別學生群體被孤立。因此遊行活動，想向大眾說明，跨性別者或是多元性別群體也應有自己的權利，應被尊重。

性少數群體代表馬宏妮（Honey Mahogany）表示，舊金山的學生響應「酷兒青年集結地」（Queer Youth Assemble）的遊戲活動，圍繞全國法律和學校提出的一系列要求，以保護LBGTQ+青少年的隱私、心理健康和人身安全。她表示，不應該讓性別在學區內成為孩子們互動的阻力。

遊行的學生們呼籲，希望看到在全國範圍內，禁止所有對多元性別群體的迫害形式，如禁止對未經同意的雙性人進行非醫學上的手術，以及要求所有州成立LGBTQ+青年委員會。還包括禁止限制LGBTQ+學生在學校外的活動，禁止讓青年性少數者接受強制培訓教育。

遊行學生呼籲對LGBTQ+青年群體實施包容性性教育，並為每所學校的性別中立衛生間浴室提供建設資金。

面對如此大規模的遊行，作為華裔社區的家長表示擔心。華裔家長趙曉燕表示，在孩子讀小學或是初中階段，性別觀念尚未成熟和形成，確實不應該給與某一取向的鼓勵或是引導。如此大規模的遊行，如在全州全國範圍內成立LGBTQ+青年委員會，無疑是一種引導或是暗示。

支持遊行的家長表示，青年群體都有對性取向的主選擇權，且他們的選擇應該被尊重。作為父母，更希望他們的權利被保護，而不是作為異樣群體被排斥，被主流文化排擠。

遊行現場的學生群體包含小學到高中、私立和公立的學生。（受訪者供圖）
遊行現場的學生群體包含小學到高中、私立和公立的學生。（受訪者供圖）

遊行 LGBTQ 舊金山

上一則

遠距工作 灣區交通堵塞未解 駕駛年花97小時堵車

下一則

民權律師閱機密報告：解雇屋崙警長 證據不足

延伸閱讀

減少毒品過量致死 舊金山擴大丁丙諾啡緊急使用範圍

減少毒品過量致死 舊金山擴大丁丙諾啡緊急使用範圍
舊金山郵遞車輛遭搶劫，數千居民信件受影響

舊金山郵遞車輛遭搶劫，數千居民信件受影響
舊金山攝影師聯盟第七屆國際攝影展開幕

舊金山攝影師聯盟第七屆國際攝影展開幕
橙縣聖璜卡畢斯壯諾市燕子日遊行 「挺台灣」隊吸睛

橙縣聖璜卡畢斯壯諾市燕子日遊行 「挺台灣」隊吸睛
團結反仇恨 亞裔傳統文化遊行啟動

團結反仇恨 亞裔傳統文化遊行啟動

熱門新聞

舊金山市府律師邱信福提醒，一定要及時報告騙局。（記者劉先進／攝影）

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

2023-03-31 18:29
聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

2023-04-03 02:13
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

2023-04-03 16:39
屋崙華埠治安最近惡化，有8家商戶晚上被偷。圖為監控錄像。（記者劉先進 ／攝影）

北加囂張搶匪劫財不成引爆槍戰 亞裔中彈身亡

2023-03-28 18:37
「奔騰的駿馬」描述徐悲鴻的家人和徐悲鴻藝術事業，是如何經受了毛澤東變化莫測的政治風暴而倖存。（記者李榮／翻攝）

徐悲鴻之女徐芳芳 透過「奔騰的駿馬」回憶毛澤東年代

2023-03-28 19:31
在繁盛時期，經濟浪潮上漲既快又遠，經濟衰退也是同樣力道。幸運的是，舊金山市中心浪潮已降至最低點。(Getty Images)

昔日繁榮不再 舊金山市場街大樓沒落

2023-04-01 02:17

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播