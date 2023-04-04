遠距工作 灣區交通堵塞未解 駕駛年花97小時堵車

數據顯示，遠距工作未能解決灣區交通堵塞的問題。（美聯社）

灣區 成千上萬的通勤者對一個問題感到困惑：曾經擠滿科技人和律師的市中心辦公室，如今空無一人，灣區捷運（BART）的客流量3年來下降了60%，那為什麼高速公路又重新開始堵車？

儘管遠距工作對人們的交通方式造成巨大的影響，納稅人也花費了數十億元提供巴士、火車和其他駕駛替代方案，但都無法改變灣區交通壅塞的現象。最終，能解決這個問題的長期方案可能是最不受歡迎的想法：提高駕車通勤的成本。

柏克萊加大研究交通模式的工程學教授拜恩（Alexandre Bayen）說：「聽起來很自相矛盾，對吧？我們的交通負荷量已經飽和，雖然時間不相同，情況卻相同。」

最明顯的例子是海灣大橋（Bay Bridge）。儘管與2019年相比，海灣大橋的交通流量下降約10%，但現在從屋崙開往舊金山 的上午通勤狀況，比新冠疫情 發生前更糟糕。

根據從金銀島（Treasure Island）到舊金山Fremont Street出口追蹤車速的交通堵塞數據，海灣大橋上午尖峰時刻的行車速度比4年前慢了32%。但對許多駕駛人來說，海灣大橋下午尖峰時刻的交通相對輕鬆許多，離開舊金山的行車速度快了34%。

照理說，從舊金山到其他地區工作的駕駛人應該比較感受不到痛苦。但住在舊金山，在南灣洛斯蓋圖（Los Gatos）Netflix工作的布朗（Ian Brown）說：「我原本已經習慣定速75哩開車上班，但大約三、四個月前開始，開到轉角處就遇到塞車，定速就被解除了。」

交通分析公司INRIX的一項調查報告發現，灣區的堵車現象在2022年已經恢復到疫情前的程度。數據顯示，灣區交通堵塞的嚴重程度在全球排名第15，每名駕駛人去年平均花97小時在路上堵車。不過，這項調查指出，雖然高速公路堵塞嚴重，但地方街道堵塞程度很低。

鑑於遠距工作模式的流行、創紀錄的高油價和最近調漲的過橋費，灣區高速公路堵塞加劇讓人感到十分困惑。

INRIX這項調查報告的撰寫者皮休（Bob Pishue）說：「我認為，灣區交通會持續惡化，因為需求很大，但道路供應不足。」

為何高速公路的堵塞現象這麼快就恢復？洛杉磯加大城市規畫教授曼維爾（Michael Manville）表示，即使通勤時間減少，人們還是找到許多繼續開車的理由。部分原因是，當疫情和遠距工作導致道路空無一人時，開車變得容易，這讓駕駛人樂於上路，直到堵塞再度出現。