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加州今年積雪量 打平70年前最高歷史紀錄

編譯組／綜合3日電
加州今年積雪量打平70年前創下的歷史紀錄。圖為加州水資源局調查經理德古茲曼與其團隊4月3日在菲利普斯站進行本季最後一次積雪調查。（美聯社）
加州今年積雪量打平70年前創下的歷史紀錄。圖為加州水資源局調查經理德古茲曼與其團隊4月3日在菲利普斯站進行本季最後一次積雪調查。（美聯社）

內華達山脈（Sierra Nevada）今年的積雪量究竟有多驚人？多到加州水資源局（California Department of Water Resources）官員嫌用來測量積雪深度的量尺太短。

加州水資源局官員4月3日聚集在太浩湖（Lake Tahoe）以南的回聲峰（Echo Summit），進行數十年來最受矚目的一次積雪測量，證實了散布在內華達山脈各地的積雪感應器讀到的情況：加州今年積雪量與1952年的積雪量，並列為1950年有史以來的最高紀錄。

加州3日上午測量到的積雪量達到4月3日歷史平均積雪量的237%，去年此時僅有35%。

2015年，時任州長布朗（Jerry Brown）發布加州有史以來第一個限水令。八年後，積雪深到官員知道他們現有的工具不足以測出實際積雪深度。

加州水資源局積雪調查經理德古茲曼（Sean De Guzman）說：「我們不得不告訴所有合作夥伴，如果需要下探超過240吋的話，必須加裝額外的探測管。我們有些從1969年和1983年開始從事這項工作的同事說，今年的積雪比當年深。」

嚴格來說，官方冬季的積雪測量日通常定在每月的1日，4月1日當天積雪量為歷史平均的233%，比1952年時低幾個百分點。但由於今年的4月1日落在周末，因此改為3日測量。結果，這個周末下了更多的雪，根據國家氣象局估計，內華達山脈下了4吋到10吋的新雪。

不過，許多專家愈來愈擔心，內華達山脈今年春天溫暖的天氣可能會引發災難性洪水，特別是內華達山脈南部地區，因為當地3日測得的積雪量創下新高，為歷史平均的306%。

戴維斯加大土木與環境工程教授蘭德（Jay Lund）說：「一旦超過某個程度，你最關心的是它融化的速度，而非積雪有多深。如果氣溫太高，積雪迅速融化，洪水危險就會變大。」

加州和聯邦官員已開始監測可能發生的洪水，聖荷昆谷（San Joaquin Valley）和杜拉瑞湖盆地（Tulare Lake Basin）的供水系統是關注的焦點。

加州水資源局局長尼梅斯（Karla Nemeth）說：「今年的強烈風暴和洪水，是加州氣候變得更加極端的最新例證。」

加州 洪水 風暴

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