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受矽銀倒閉影響 金山經濟適用房項目The Kelsey復工

記者李怡 / 舊金山報導
位於市府附近的經適房The Kelsey項目，因為多數提供給殘疾人低收入群體，而格外受市府重視。（The Kelsey供圖）
位於市府附近的經適房The Kelsey項目，因為多數提供給殘疾人低收入群體，而格外受市府重視。（The Kelsey供圖）

舊金山經濟與勞動力發展辦公室3日表示，位於市府旁邊的經濟適用房The Kelsey項目，因受矽谷銀行（Silicon Valley Bank）5000多萬貸款受阻而停工之後，近日該項目經多方談判找到替代貸款，並於近日復工；但並未公開貸款細節。

矽谷銀行突然倒閉不僅秒滅了科技初創公司，還打擊灣區至少九個最大的非營利性住房開發商，迫使11個低收入住房項目施工延期，並使計畫建設中的至少1000個低收入住房建設停工。

被矽谷銀行告知無法推進發放新貸款的計畫後，非營利性開發商現在正爭相為項目尋找融資。雖然聯邦監管機構表示，他們將補償所有在矽谷銀行失去存款的公司和非營利組織，但此舉並不適用於該銀行的貸款或投資。

也有些開發商表示，曾經是美國第16大貸款機構的矽谷銀行有官員告訴他們，將在施工期間繼續處理貸款支付，並跟進所有投資。長期以來，矽谷銀行一直是灣區經濟適用房的主要資助者之一。根據州政府官員的說法，灣區必須在未來8年內增加18萬套經濟適用房，以滿足需求。

開發商表示，如果矽谷銀行最終決定從當地經濟適用房市場退出，可能會使已經稀缺的低收入公寓、鎮屋和支持性住房的資金更加難以獲得，而目前對此的需求尤其高漲。

儘管存在不確定性，矽谷銀行的消亡對開發商來說卻是一個好消息。根據加州住房合作組織（California Housing Partnership）的首席執行官施瓦茨（Matt Schwartz），銀行倒閉帶來的金融動盪推低項目的融資成本，開發貸款的利率下降整整一個百分點，達到4.5%左右。

房地美（Freddie Mac）表示，購房者的抵押貸款利率也有所下降，典型住房貸款的利率略微下滑至約6.6%。而在未來，分析師預計美聯儲（Federal Reserve）可能會停止提高聯邦基金利率，以望平息公眾對廣泛的金融崩潰的擔憂，借貸成本從而被進一步控制。

舊金山開發商The Kelsey首席執行官康納利（Micaela Connery）希望能利用較低的利率，但她指出，建築貸款只是非營利性開發商的資金拼圖中的一塊，如果灣區希望增加足夠的經濟適用房來解決其住房危機，政府官員必須拿出更多的資金來建設這些房屋，「我們需要更多的資金用於經濟適用房，為極端低收入和殘疾人士提供更多的抵用券，並提供更多的稅收抵免來資助更多的低收入項目」。

矽谷銀行 貸款 低收入

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