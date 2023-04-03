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減少毒品過量致死 舊金山擴大丁丙諾啡緊急使用範圍

記者李怡／舊金山報導
新政規定擴大丁丙諾啡（Buprenorphine ）的使用範圍，以減少毒品過量致死。（Getty Images）
新政規定擴大丁丙諾啡（Buprenorphine ）的使用範圍，以減少毒品過量致死。（Getty Images）

近日在市長布里德致信加州北區新檢察長，促其助力打擊舊金山毒品交易之後，又出台新政，擴大鴉片類救生藥物丁丙諾啡（Buprenorphine ）的緊急使用範圍，以減少毒品過量死亡。新政已於4月1日起實施。

新政規旨在通過一系列培訓和計畫來擴大全市範圍內使用和獲取範圍，包括在醫院、診所、社區行為健康藥房、避難所、監獄、支持性住房及多種環境下均可獲得。新政之後，舊金山消防局 (SFFD) 急救人員，有資格在把吸毒過量人員送往醫院的路上，或是在急救現場使用丁丙諾啡。

丁丙諾啡有助於減少鴉片類毒品的戒斷和渴望，與美沙酮（methadone）一起，是鴉片類毒品上癮最有效的治療方法，可將毒品過量死亡風險降低到 50%。一直以來丁丙諾啡的處方監管嚴格，急救人員不得在搶救毒品過量患者的路上或現場使用。去年12月，拜登總統簽署了2023年綜合撥款法案，放寬了聯邦法規，授權更多醫療人員使用處方的權限。這一法規簽署，使得舊金山衛生局得以啟動擴大救生藥物的使用授權。

布里德表示，擴大獲得救生藥物的使用權限是防止毒品過量致死的關鍵部分。可確保公共衛生工作者和應急響應人員，有盡可能多的辦法來挽救更多的生命。

近年來，毒品過量致死是舊金山面臨的重大危機之一，阿類毒品芬太尼過量死亡占全市毒品過量死亡的四分之三，對生命的威脅程度是全市兇殺案件的九倍。2022年舊金山死於毒品過量的人數為620人。

布里德表示，現在最擔憂的是街頭毒品交易。毒販對警察、地方主管與其他城市工作人員和居民，越來越具侵略性，露天毒品交易市場經常發生暴力與槍擊事件。田德隆地區(Tenderloin)居民、商業主與聯邦大樓雇員，都因此受到影響。

舊金山警察局長史考特（Bill Scott）表示，目前警局人手短缺，限制了對付包括毒品易等犯罪活動的能力。上月在田德隆商家的施壓下，讓更多的警察加班，以在該社區打擊毒品交易。

舊金山地檢長辦公室與聯邦機構已定期就起訴毒販進行合作，自2020年以來，布里德辦公室每隔一周就與檢察官辦公室人員、警察局、地檢長開會。治理毒品交易和解決毒品過量致死，已經是舊金山迫在眉睫的挑戰。

毒品 舊金山 警察

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