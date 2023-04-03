金山市府廣場 海外炎黃子孫齊拜祖「我們在一起」

出席拜祖大典儀式的來賓和文藝演出人員。（錢承飛供圖）

2023海外炎黃子孫拜祖大典2日在舊金山 市政府門前廣場舉辦。大典由美國舊金山海外炎黃文化傳承基金會主辦，美國華商總會協辦，中國黃帝文化基金會支持。今年的主題為「我們在一起」。拜祖儀式後還有中華大舞台文藝演出和現場中華文化藝術攤位。

大典儀式莊嚴肅穆，包含有醒獅團大合唱與少林功夫演出、敬獻花籃、淨手上香、恭讀拜文、行施拜禮、高唱頌歌、樂舞敬拜、祈福中華和上下5000年等環節。黃帝像前鮮花錦簇，來賓們佩戴黃帝絲巾，心懷崇敬之情；地方政要、企業家、老僑新僑分別向人文始祖敬獻花籃和淨手上香，緬懷始祖。

2023海外炎黃子孫拜祖大典2日在舊金山市政府門前廣場舉辦。（主辦單位提供）

主辦單位指出，一年一度的海外炎黃子孫拜祖大典今年進入第八個年頭，「作為對華夏文明的傳承，傳播者，海外華人 無私地奉獻著自己的才華，智慧和寶貴的精力，演繹著優秀的華夏美德和創造精神，慎終追遠。舊金山海外炎黃子孫拜祖大典已經成為一張金山文化的名片。今年，海外炎黃子孫拜祖大典，以疫情之後首個華人大型文化活動舉辦。」

大典中的中華詩歌朗誦演出。（記者李怡／攝影）

海外炎黃子孫拜祖大典已舉辦多年，海外炎黃子孫拜祖大典執行主席楊磊表示，黃帝是全世界所有炎黃子孫的祖先，是華夏文明的始祖，「炎黃子孫，帶著黃土滋養的皮膚，祖先遺傳的超越的智慧，在繼續豐富著世界的文明。舊金山灣區的海外華人，從開挖金礦，修建鐵路，到電子工程設計，不斷傳承黃帝的智慧，啟迪著新一代的創造精神。因此炎黃子孫紀念華夏文明的始祖，表達對文明始祖崇高敬意。」

舊金山海外炎黃子孫拜祖大典榮譽主席、著名僑領方李邦琴等送上祝賀。加州眾議員李天明、舊金山市議員陳詩敏、薩拉度加副市長趙嬿、密爾布瑞市議員馮嘉輝（Anders Fung）、前加州眾議員朱感生夫婦、中國僑聯海外委員何孔華、美國美西河南商會會長崔增娣、中國僑聯海外委員李競芬、拜祖大典組委會總指揮張福明、北加州東北同鄉會會長邵金濤、中國航空遺產基金會榮譽主席李麗君、全美山東同鄉聯誼會監事長徐莊、加州大學 矽谷校長楊磊、岡州總會館主席黃國康、駐美中華總會館通事 劉榮浩、美國中藥聯商會會長劉源凱、SUP Shinny up.Co CEO 徐蘭英、惠君時尚總裁賈惠君、美國劍橋旅遊公司總裁李一冰、美國醫療機構We do Care 公司董事長 樊燕、加州牙醫衛生局委員譚文華、美中友好聯盟執行主席 Athena Liu海外炎黃文化拜祖大典總指揮胡長橋、張麗莉、工作組代表唐勁輝等共同參與活動。