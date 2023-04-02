舊金山華埠奶茶店 10分鐘連遭2次入室盜竊

有監控錄像顯示，一名女竊匪從被打碎的玻璃門中溜進店內，神態自然，並未使用面罩遮蓋樣貌，肩上揹著一個帆布包。（NBC電視台截屏）

位於舊金山華埠 都板街（Grant St）夾百老匯街（Broadway）的「Love Tea」奶茶店，上周四（3月30日）同一天遭遇了兩次入室盜竊，損失數百元現金。

根據NBC電視台報導，第一宗入室盜竊發生在30日早晨。有監控錄像顯示，一名女竊匪從被打碎的玻璃門中溜進店內，神態自然，並未使用面罩遮蓋樣貌，肩上背著一個帆布包，腳步輕盈地越過玻璃門，走到收銀機前。

竊匪從被打碎的玻璃門中溜進店內。（NBC電視台截屏）

「Love Tea」東主Nancy Yu Law（音譯，羅南希）表示，第一次犯案的一共有三人，有一名女子進來偷走了小費和收銀機的錢，然後他們就走了。

男竊匪又上樓，偷走放在樓上的現金和平板電腦。（NBC電視台截屏）

約十分鐘後，又有另一名身穿黑色連帽衫的男竊匪進入，徑直走向已經被偷空的收銀機。在發現收銀機內沒錢後，這名男竊匪奔到樓上，偷走了放在樓上的現金和平板電腦。羅南希表示，她通常不會在店內存留現金，但當天有特殊情況，因此她沒有把全部的錢都鎖起來。

「Love Tea」東主羅南希（Nancy Yu Law，音譯）呼籲政府採取行動，為小商業提供一個安全的營商環境。（NBC電視台截屏）

兩批小偷總共偷走了約500元現金。雖然羅南希有向警局報案，但沒有提出保險 索賠，因為有免賠額，她擔心索賠會增加保險費。羅南希說：「這就是我當天的感受，我感到很沮喪。因為我決定不報保險，所以我必須為自己的損失負責。」她還表示，此前也曾遇到過類似劫案。

去年8月，羅南希位於華埠的禮品店「Asia Star Fantasy」也遭入室盜竊，損失約4000元。她表示，有見到警察 巡邏力度的改善，但也敦促公眾給予為華埠商業提供更多支持。羅南希說：「請來華埠幫助我們，我也認為我們需要來自當地官員的幫助。」她呼籲政府採取行動，為小商業提供安全的營商環境。

本報記者在1日下午致電「Love Tea」奶茶店的電話，但無人接聽。在同一街區的銀行上班的華裔陳先生表示，此前曾去過奶茶店買奶茶和小吃，得知發生劫案盜竊，他並不感到驚訝，而是認為「這已經是小商業經營的常態」。他還表示，他所在銀行的一位客戶，也在華埠經營奶茶店，就是因入室盜竊，個人資料被竊，為防止財務損失，多次來銀行更換帳戶。陳先生說，他以後會多去「Love Tea」奶茶店消費，也算是為東主提供力所能及的支持。